Polowanie na duchy

Jeżeli na terytorium kraju, na przykład w województwie świętokrzyskim, grupa dywersantów dokonałaby próby ataku na infrastrukturę wojskową, to w pierwszej kolejności do ich poszukiwania i ujęcia skierowano by funkcjonariuszy oddziałów prewencji Policji. Dopiero później – w zależności od rozwoju sytuacji i podjętych decyzji – do działań wkroczyłyby inne służby. Ale pierwsi w pościg za wrogiem ruszyliby policjanci.