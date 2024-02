Od jakiegoś czasu miałem pomysł, by połączyć swoją pasję ze służbą, ponieważ stanowisko profilaktyka daje mi taką możliwość – mówi asp. szt. Dariusz Szeliga. – Stwierdziłem, że skoro mam kontakt z dziećmi i młodzieżą, rozmawiam z nimi, to dlaczego miałbym im nie wyśpiewać treści związanych z bezpieczeństwem. Napisałem teksty piosenek, nagrałem muzykę. Koledzy z zespołu zrobili mi podkłady i pomogli zaaranżować. Tak powstały utwory do działań „Policyjna nuta bezpieczeństwa”, którą zrobiłem w ramach akcji „Bezpieczna droga do szkoły”. Moje utwory są skierowane do uczniów klas 0–4, czyli do małych dzieci, i to są teksty, które uczą od podstaw. Moim zamysłem było, by dzieci, słuchając tych piosenek, przyswajały sobie, jak poruszać się po drodze i być bezpiecznym.

„Gazeta Policyjna” uczestniczyła w lekcji poprowadzonej przez asp. szt. Dariusza Szeligę w Szkole Podstawowej w Ustjanowej Górnej. Od dzwonka do dzwonka.

– Przygotowałem tylko cztery piosenki, bo między nimi rozmawiam z dziećmi, a poza tym nie chciałem przeciągać, bo to jednak są dzieci i trzeba uważać, by nie przeładować ich informacyjnie i utrzymać uwagę do samego końca.

Policjant o wszystko musi zadbać praktycznie sam. Przywieźć, ustawić sprzęt i sprawdzić nagłośnienie. Wszystko jest jego: gitara, głośniki, konsola. Tylko ekran, na którym wyświetla refreny piosenek, jest szkolny. Dzieci znają asp. szt. Dariusza Szeligę. Policyjny mundur, charakterystyczny zarost i gitara sprawiły, że stał się wyróżniającą się postacią lokalnej bieszczadzkiej społeczności zmieniającej swoje oblicze z czasów wioskowych zakapiorów. Ale jeśli wsłuchać się w nutę jego muzyki, to można w niej wyczuć dawne bieszczadzkie brzmienie. Program otwiera piosenka „Policjant ruchu drogowego”. Jej refren brzmi:

Policjanci ruchu drogowego

Mają czapki koloru białego,

Białe pasy oraz rękawice,

Kierują ruchem na ulicy.

– Skoro ma być o bezpieczeństwie w ruchu drogowym, to powinno być coś o policjantach ruchu drogowego. Szczególnie dzieci nie wiedzą, jak ich rozpoznać i czym się zajmują.

Druga piosenka „Światło zielone” mówi o tym, jakie są światła na sygnalizatorze i jakie jest znaczenie ich kolorów.

W refrenie znalazła się też treść, że choć na sygnalizatorze jest światło zielone, to trzeba się rozejrzeć i upewnić, czy samochody się zatrzymały i czy można bezpiecznie przejść.

Trzeba uważać na samochody.

Nie wolno wchodzić przed jadący pojazd,

Nawet gdy na przejściu mamy światło zielone,

To trzeba popatrzeć w każdą jezdni stronę.

Trzecia piosenka jest o przechodzeniu przez jezdnię „Przejście dla pieszych”. Są w niej zawarte podstawowe informacje ważne nie tylko dla dzieci.

Patrzę w lewo, w prawo, w lewo,

gdy chcę przez jezdnię przejść.

To moje bezpieczeństwo,

To właśnie jest mój cel,

Gdy samochód się zatrzyma,

To mogę zrobić krok.

Idę przejściem dla pieszych.

Bezpieczeństwo cały rok.

W tej piosence refren jest powtarzany trzykrotnie, ale za ostatnim razem słowa „Bezpieczeństwo cały rok” są zastąpione zdaniem „Jestem duży jak smok”.

Dzieciom bardzo podoba się ta zmiana i śpiewając refren, wykrzykują je pełnym głosem. Czwarta piosenka „Przygoda na rowerze” opowiada o tym, jak bezpiecznie poruszać się na rowerze i o obowiązku dbania o jego sprawność techniczną, i co rowerzysta powinien mieć na sobie, by być bezpiecznym. Pierwsza zwrotka:

Przygotuj rower, bądź gotowy do jazdy,

Sprawdź hamulce, światła niech świecą jak złoto.

Opony nowe i napompowane,

Kask na głowie, ochraniacze na łokcie i kolana.

Gdy rozlega się dzwonek kończący zajęcia, policjant pyta dzieci:

– Wiemy, jak jest bezpiecznie na rowerze?

– Tak! – odpowiadają chórem.

– Wiemy, jak przechodzić przez przejście?

– Tak!

– Jakie mamy światła?

– Tak!

– Jak wyglądają policjanci ruchu drogowego?

– Tak!

Dzieci biją brawo i ustawiają się w kolejce do policjanta, bo chcą spróbować gry na gitarze elektrycznej. Tylko jeden chłopiec zdaje się zawiedziony, bo pyta:

– To już koniec?

Policjant zapewnia go, że przed wakacjami przyjedzie do szkoły jeszcze raz z nowym repertuarem w ramach akcji „Bezpieczne wakacje”. Gdy dzieci wracają do swoich klas, dodaje:

– Mam też pomysł, by przygotować piosenki poruszające trudne tematy – uzależnień, alkoholu, narkotyków i dopalaczy. To będą już teksty dla młodzieży i muzyka podkreślająca powagę tematu. Może też o przemocy w rodzinie… Zobaczymy. „Policyjna nuta bezpieczeństwa” zabrzmi wtedy mocniej, rockowo.

Andrzej Chyliński