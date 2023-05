Pomagamy i chronimy

Nierzadko z narażeniem własnego zdrowia i życia, czasem po służbie, ale zawsze pod presją czasu – funkcjonariusze Policji co dzień pomagają i chronią również tę najważniejszą z wartości, jaką jest ludzkie życie. Oto tylko część takich właśnie interwencji, które polscy policjanci skutecznie przeprowadzili od połowy marca do połowy kwietnia br.

Złodziejka, która okazała się złodziejem

15 marca – Złotoryja

Z opisu interwencji, na jaką pojechali st. sierż. Barbara Czyż i sierż. Kacper Bogucki z KPP w Złotoryi, wynikało, że do jednego ze sklepów weszła szczupła, wysoka kobieta, która chowała zakupy w swojej torebce. Klientka widziana była tu tydzień wcześniej w Dniu Kobiet i już wtedy podejrzewano ją o kradzież. Gdy przybyli na miejsce policjanci podjęli interwencję w stosunku do długowłosej, ubranej w spódnicę i buty na obcasie kobiety okazało się… że to 45-letni mężczyzna w makijażu. Torebkę miał wypchaną kosmetykami i gadżetami erotycznymi, o łącznej wartości około 1500 zł . Pomysłowy złodziej 15 marca usłyszał zarzuty. Od decyzji sądu będzie zależało, czy następny Dzień Kobiet 45-latek spędzi na wolności. ( KWP we Wrocławiu)

Pomogli nastolatce podczas ataku padaczki

16 marca – Gdańsk

Asp. Kamil Pawliszak z wydziału prewencji gdańskiej komendy i mł. asp. Jerzy Malik, policyjny profilaktyk z KP II w Gdańsku, pełnili służbę na terenie jednego z centrów handlowych, gdy nagle usłyszeli krzyki. Funkcjonariusze pobiegli sprawdzić, co się dzieje. Na podłodze leżała nastolatka, która miała atak epilepsji. Policjanci natychmiast zabezpieczyli głowę 16-latki, udrożnili drogi oddechowe, a po ustaniu ataku drgawek ułożyli dziewczynę w bezpiecznej pozycji i okryli kocem termicznym. Do czasu przyjazdu karetki pogotowia monitorowali funkcje życiowe nastolatki. Właściwa reakcja policjantów z całą pewnością uchroniła ją przed poważnymi obrażeniami związanymi z atakiem choroby. (KWP w Gdańsku)

Z dwoma promilami za kierownicą dużej ciężarówki

18 marca – Bolesławiec

Policjantka z WRD KWP we Wrocławiu, w czasie wolnym od służby, jadąc autostradą A4, zauważyła ciężarówkę, która nie sygnalizowała manewrów, nie trzymała się pasa ruchu i zjeżdżała na pas awaryjny. Gdy pojazd zjechał na parking, sierż. szt. Aleksandra Salecka pojechała za nim. Za kierownicą siedział mężczyzna, od którego czuć było alkohol. Policjantka podjęła działania uniemożliwiające pijanemu kierowcy dalszą jazdę – zabrała mu kluczyki i wezwała na miejsce policyjny patrol. Badanie stanu trzeźwości wykazało 2 promile alkoholu w organizmie 49-letniego kierowcy. Dzięki postawie funkcjonariuszki stwarzający śmiertelne zagrożenie kierowca na długo zniknie z polskich dróg. (KWP we Wrocławiu)

Ranny na skutek wypadku z piłą mechaniczną

23 marca – Jawornik

Myśleniccy dzielnicowi mł. asp. Bartosz Gorczyca i mł. asp. Krystian Biela jechali zakopianką, gdy zauważyli stojącą na poboczu kobietę, która wzywała pomocy. Okazało się, że w zaparkowanym obok samochodzie siedzi jej mąż, który poważnie okaleczył rękę podczas pracy piłą mechaniczną. Ranny tracił coraz więcej krwi. Żona poszkodowanego była roztrzęsiona i nie wiedziała, gdzie znajduje się najbliższa placówka zdrowia. Policjanci zdecydowali, że będą pilotować małżeństwo do szpitala – czekanie na karetkę było zbyt ryzykowne, gdyż liczyła się każda minuta. Z wykorzystaniem sygnałów świetlnych i dźwiękowych eskortowali poszkodowanego do Myślenic, gdzie przekazali go w ręce lekarzy. (KWP w Krakowie)

Agresja w szpitalu – zarzuty na komendzie

23 marca – Wyszków

To była spokojna niedziela, dopóki dyżurny KPP w Wyszkowie nie otrzymał zgłoszenia z tamtejszego szpitala. Interwencję przyjęli sierż. Tomasz Malinowski i mł. asp. Stanisław Bielecki. Okazało się, że w szał wpadł 46-letni nietrzeźwy mężczyzna, który trafił tu z rozbitą głową. Na początku on sam wymagał pomocy, jednak wkrótce zaczął kierować wulgaryzmy w stosunku do opiekującego się nim personelu, a następnie zaatakował i zranił w głowę ratowniczkę medyczną. Policjanci sprawnie obezwładnili awanturnika, który został zatrzymany. Następnego dnia kłopotliwy pacjent usłyszał zarzuty naruszenia nietykalności cielesnej i znieważenia funkcjonariuszki publicznej. (KWP zs w Radomiu)

Eskortowali ciężarną do szpitala

31 marca – Czernikowo

St. sierż. Natalia Kościołowska, st. sierż. Michał Janowski i sierż. Krzysztof Słoma z KP w Dobrzejewicach jechali oznakowanym radiowozem przez Czernikowo, gdy samochód z naprzeciwka zaczął mrugać światłami, zatrzymując policjantów. Okazało się, że kobieta za kierownicą zwracała uwagę funkcjonariuszy, ponieważ jej pasażerka w zaawansowanej ciąży potrzebowała szybkiej pomocy lekarskiej. Do szpitala wojewódzkiego w Toruniu zostało 30 kilometrów przez zakorkowane miasto. Policjanci powiadomili dyżurnego o sytuacji, włączyli sygnały i przystąpili do eskortowania kobiet do szpitala. Dzięki interwencji 40-latka trafiła na izbę przyjęć, gdzie została otoczona pomocą medyczną. (KWP w Bydgoszczy)

Pomogli starszej kobiecie, która dostała udaru

8 kwietnia – Mielec

Podczas służby policjanci z Wydziału Prewencji KPP w Mielcu, sierż. Kamil Grabiec i post. Krzysztof Kilarowski, na jednej z ulic zauważyli samochód osobowy, który stał na jednym z pasów ruchu. Auto miało wyraźne ślady uszkodzenia. Za kierownicą siedziała starsza pani, której policjanci nakazali, aby zjechała na wyłączony z ruchu pas, jednak 72-latka pojechała dalej. Policjanci udali się za nią i zatrzymali do kontroli. Rozmawiając z kobietą, funkcjonariusze zauważyli objawy udaru. Miała problem z mówieniem i niedowład kończyn. Natychmiast udzielili jej pomocy i wezwali karetkę pogotowia ratunkowego. Medycy potwierdzili przypuszczenia policjantów i zabrali kobietę do szpitala. (KWP w Rzeszowie)

Policjant wskoczył do wody, by ratować życie 44-latka

8 kwietnia – powiat świebodziński

Dyżurny KPP w Świebodzinie otrzymał zgłoszenie o mężczyźnie topiącym się w jednym ze zbiorników wodnych w powiecie. Na miejsce został skierowany asp. szt. Mariusz Kwiatkowski z Wydziału Ruchu Drogowego KPP w Świebodzinie. Funkcjonariusz bezzwłocznie przyjechał na teren zgłoszenia i pobiegł w kierunku stawu, gdzie zauważył topiącego się 44-latka. Nie zastanawiając się długo, w pełnym osprzęcie wskoczył do zimnej wody, która sięgała mu po samą szyję. Już po chwili policjant szybko i sprawnie chwycił mężczyznę i wyciągnął na brzeg, gdzie udzielił mu pierwszej pomocy. Wezwany przez dyżurnego zespół karetki pogotowia zabrał mężczyznę do szpitala. (KPP w Świebodzinie)