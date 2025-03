Aktywne działania to nasz priorytet

Z komendant rektor Akademii Policji w Szczytnie insp. dr Agatą Malasińską-Nagórny rozmawia nadkom. Krzysztof Wasyńczuk, kierownik Sekcji Komunikacji Społecznej APwS.

Jakie są największe atuty Akademii Policji w Szczytnie?

Największym atutem Akademii Policji w Szczytnie jest jej unikalny charakter. Zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce Akademia Policji w Szczytnie jest uczelnią służb państwowych nadzorowaną przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, posiadającą osobowość prawną. Jest również jednostką organizacyjną Policji w rozumieniu ustawy o Policji. Na podstawie statutu naszej uczelni na jej czele stoi komendant rektor, który – jak nazwa wskazuje – łączy dwie funkcje.

Jesteśmy także uczelnią akademicką. Posiadamy uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora oraz doktora habilitowanego w dwóch dyscyplinach naukowych: nauki o bezpieczeństwie oraz nauki prawne. W ramach naszej działalności statutowej kształcimy studentów na studiach I stopnia – na pięciu kierunkach, na studiach II stopnia – na trzech kierunkach oraz na studiach podyplomowych – na dziewięciu kierunkach.

Istotnym zadaniem akademii jest również realizacja szkoleń zawodowych: podstawowych, podoficerskich, aspiranckich i oficerskich, a także kursów specjalistycznych.

Zbliża się jubileusz jedynej policyjnej uczelni szkolącej oficerów. Jak uczelnia się do tego przygotowuje?

Przygotowujemy wiele wydarzeń mających na celu uświetnienie jubileuszu. Przewidzieliśmy organizację rocznicowej konferencji, podczas której podsumujemy działalność dydaktyczno-naukową uczelni w ciągu 35 lat. Planujemy dodatkowo wydanie monografii poświęconej ww. tematyce. Nie zabraknie współzawodnictwa sportowego oraz towarzyszących inicjatyw służących integracji środowiska akademickiego, w tym wystawy okolicznościowej oraz konkursu artystycznego.

Uczelnia to także baza szkoleniowa. Czy są jakieś plany związane z rozwojem infrastruktury, zaplecza kwaterunkowego?

Potrzeb inwestycyjnych jest bardzo wiele. Najważniejsze z nich to gruntowny remont istniejących akademików oraz modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej i deszczowej. Niezbędne jest unowocześnienie infrastruktury informatycznej i technicznej sal wykładowych. Bez wątpienia budowa nowego akademika mogłaby przyczynić się do poprawy zaplecza kwaterunkowego dla naszych studentów i słuchaczy, a w konsekwencji – zwiększyć nasze możliwości szkoleniowe. Bardzo liczymy na dofinansowanie z planowanego na lata 2026–2029 nowego programu modernizacji służb mundurowych. Będziemy także aplikować o inne fundusze pomocowe krajowe i zagraniczne na ten cel.

W dzisiejszych czasach prowadzenie działalności naukowej bez współpracy z podmiotami zewnętrznymi, innymi uczelniami jest w zasadzie niemożliwe. Jakie są pomysły na rozwój współpracy?

To prawda. Współpraca z tzw. otoczeniem zewnętrznym stanowi warunek konieczny współczesnej działalności dydaktycznej oraz naukowo-badawczej. Obecnie w Akademii Policji w Szczytnie są prowadzone badania naukowe i prace rozwojowe m.in. z zakresu: bezpieczeństwa wewnętrznego, kryminologii, zwalczania przestępczości kryminalnej oraz problematyki cyberprzestępczości. W ramach tych działań współpracujemy w konsorcjach z partnerami przemysłowymi z branży m.in. IT, AI, a także z krajowymi uczelniami cywilnymi i mundurowymi na mocy porozumień. Zamierzamy takie działania kontynuować i rozwijać. Ponadto zawarte porozumienia umożliwiają także wspólną realizację konferencji, seminariów i sympozjów, opracowywanie wspólnych publikacji w czasopismach, monografiach naukowych oraz wymianę studentów. Aktywne działania w tym zakresie to nasz priorytet.

Jakie kierunki cieszą się największą popularnością wśród młodzieży, która ukończyła szkoły średnie, oraz wśród funkcjonariuszy Policji?

Biorąc pod uwagę dane statystyczne dotyczące postępowania rekrutacyjnego na rok akademicki 2024/2025, można zauważyć, że wśród młodzieży, która ukończyła szkoły średnie i dopiero wstąpiła w szeregi Policji, największym zainteresowaniem cieszą się czteroletnie studia I stopnia na kierunku nauka o Policji. Natomiast funkcjonariusze z większym stażem służby najchętniej aplikują na studnia niestacjonarne II stopnia, odpowiednio na kierunkach: kryminologia i bezpieczeństwo wewnętrzne. Spośród studiów podyplomowych największym zainteresowaniem cieszyły się studia z zarządzania kryzysowego oraz z zarządzania jednostką organizacyjną Policji. Od nowego roku akademickiego planujemy zwiększenie miejsc na najbardziej obleganych kierunkach.

Jaką rolę odgrywa Akademia Policji w mieście i regionie?

Cieszę się, że Akademia Policji w Szczytnie ma znaczący wpływ na miasto Szczytno i region warmińsko-mazurski. Szczytno jest dość małym miastem, ale nie będzie przesadą, jeżeli powiem, że jest miastem znanym najbardziej z tego, że to właśnie tu się mieści siedziba jedynej policyjnej uczelni wyższej w Polsce. Większość osób w kraju, słysząc nazwę „Szczytno”, zwykle reaguje stwierdzeniem, że kojarzą to miasto na Mazurach jako miejsce, gdzie się szkolą i studiują policjanci.

Obecność dużej liczby studentów i słuchaczy Akademii Policji w Szczytnie ma duże znaczenie tak dla miasta, jak i regionu. Nasi słuchacze nieprzerwanie pełnią służby patrolowe u boku starszych kolegów, przyczyniając się do zwiększania poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców województwa.

Czy akademia ma odpowiedników w innych krajach? Jak układa się współpraca z nimi?

Współpracujemy z kilkunastoma zagranicznymi uczelniami policyjnymi m.in. z Czech, Hiszpanii, Litwy, Niemiec, Szwecji, z którymi mamy podpisane stosowne porozumienia. Współpraca polega na organizowaniu wspólnych przedsięwzięć szkoleniowych, realizowaniu projektów naukowo-badawczych oraz wizyt studyjnych.

Aktywnie działamy także z innymi uczelniami w ramach programu Erasmus+, który umożliwia wyjazdy zarówno naszych studentów do innych szkół wyższych na część studiów oraz na praktyki, jak i przyjazdy stypendystów z innych krajów do nas. Z tej mobilności korzystają również nauczyciele akademiccy w celu prowadzenia zajęć na innych uczelniach oraz pracownicy w celach szkoleniowych. Jesteśmy członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Szkół Policyjnych (AEPC), a co więcej – zasiadamy w jego Komitecie Wykonawczym. W tym roku w październiku to właśnie nasza akademia będzie gospodarzem kolejnego posiedzenia tego gremium. Uczestniczymy także w europejskich szkoleniach policyjnych organizowanych przez Cepol.

Objęła Pani tę funkcję 20 czerwca ubiegłego roku. Jak Pani ocenia ten czas, co udało się wdrożyć, jakie rozwiązania zostały już wprowadzone i, co najważniejsze, jakie ma Pani plany związane z uczelnią?

Od samego początku mojej służby na stanowisku komendanta rektora mierzę się z nieco inną specyfiką pracy i rodzajem zadań, niż te które dotychczas wykonywałam, służąc w jednostkach terenowych Policji – powiatowych, miejskich i wojewódzkich. Jednakże moje doświadczenie tam zdobyte staram się wykorzystać na obecnie zajmowanym stanowisku, gdyż wiem, jakie są potrzeby w zakresie kształcenia policjantów w terenie.

Ponadto elementy zarządzania zasobami ludzkimi, które nabyłam, kierując kilkoma komórkami organizacyjnymi świętokrzyskiej policji, są mi bardzo pomocne w zarządzaniu akademią, która liczy 642 etaty, studiuje na niej ponad 2200 studentów oraz szkoli się ponad 7000 słuchaczy rocznie. Staram się kierować uczelnią tak, aby była cenionym ośrodkiem kształcenia zarówno funkcjonariuszy, jak i studentów cywilnych. Od 1 października 2024 r. wprowadziłam nowy schemat organizacyjny akademii z nowym zakresem odpowiedzialności poszczególnych kierowników komórek organizacyjnych. Od nowego roku akademickiego planuję dalszą reorganizację. Zależy mi na budowaniu relacji z moimi współpracownikami na zasadzie dialogu i wzajemnego szacunku. W akademii służy, pracuje i kształci się wielu wartościowych ludzi i ich potencjał staram się doceniać i wykorzystywać.

Bardzo ważna jest satysfakcja funkcjonariuszy, pracowników, studentów i słuchaczy akademii z warunków służby i pracy, a także z poziomu nauki i dalszego rozwoju uczelni.

Z jakimi wyzwaniami w najbliższym czasie będzie się musiała zmierzyć dowodzona przez Panią uczelnia?

W 2026 r. akademię czeka ewaluacja jakości działalności naukowej za lata 2022–2025. Całym zespołem podejmujemy działania mające na celu utrzymanie wysokich kategorii naukowych w dyscyplinach nauk o bezpieczeństwie i nauk prawnych. Dużym wyzwaniem jest także zwiększenie liczby szkoleń zawodowych oficerskich. Wiem, że bardzo dużo policjantów czeka w kolejce na oficerkę. Pracujemy nad nowym programem szkolenia oraz formami jego przeprowadzenia, aby usprawnić ten proces. Współpracujemy w tym zakresie z KGP oraz innymi jednostkami organizacyjnymi polskiej Policji.

Chciałabym też pozyskać więcej środków finansowych ze źródeł europejskich, krajowych i regionalnych, które mogłyby być wykorzystane do dalszego rozwoju uczelni w zakresie dydaktycznym, naukowo-badawczym i logistycznym. Aby to zrealizować, na bieżąco śledzimy ogłaszane konkursy i składamy wnioski aplikacyjne. Obecnie czekamy ma rozstrzygnięcie kilku konkursów. Cały czas monitorujemy kolejne nabory i przygotowujemy się do startowania w nich.

Jaki jest według Pani największy sukces akademii od 20 czerwca 2024 r.?

O sukcesach nie sposób mówić po kilku miesiącach kierowania akademią, to według mnie za krótki okres. Pragnę zatem, aby za jakiś czas moją pracę ocenili inni, moi przełożeni, podwładni, słuchacze, studenci oraz podmioty współpracujące z uczelnią.

Dziękuję za rozmowę.

zdj. Jacek Konieczny, Sekcja Komunikacji Społecznej Akademii Policji w Szczytnie