Pomagamy i chronimy

Nierzadko z narażeniem własnego zdrowia i życia, czasem po służbie, ale zawsze pod presją czasu – funkcjonariusze Policji co dzień pomagają i chronią również tę najważniejszą z wartości, jaką jest ludzkie życie. Oto tylko część takich właśnie interwencji, które polscy policjanci skutecznie przeprowadzili od połowy grudnia 2024 r. do połowy stycznia 2025 r.

sierż. Andrzej Wojtas

Jako pierwszy pomógł rannej kobiecie

15 grudnia – Stare Budkowice. W niedzielne popołudnie dzielnicowy z Dobrzenia Wielkiego sierż. Andrzej Wojtas wracał do domu po zakończonej służbie. Przejeżdżając przez Stare Budkowice, zauważył siedzącą na chodniku starszą kobietę. Seniorka miała ślady krwi na twarzy. Policjant natychmiast zareagował. Zaparkował w bezpiecznym miejscu i podbiegł do kobiety. Ta wyjaśniła mundurowemu, że chwilę wcześniej, schodząc z roweru, przewróciła się i zraniła w głowę. Dzielnicowy udzielił 80-latce pierwszej pomocy i wezwał na miejsce ratowników medycznych. Ci zaopiekowali się seniorką i zabrali ją do szpitala na dalsze badania. Pomimo dużego ruchu nikt wcześniej nie pomógł 80-latce, dlatego postawa dzielnicowego zasługuje na uznanie.

mł. asp. Marcin Sądaj

Pomógł 44-latkowi z atakiem padaczki

18 grudnia – Wrocław. W godzinach popołudniowych policjanci z KWP we Wrocławiu zostali zaalarmowani, że przed budynkiem komendy upadł mężczyzna, który prawdopodobnie ma atak padaczki. Jako pierwszy do 44-latka podbiegł pomocnik dyżurnego pomieszczenia dla osób zatrzymanych mł. asp. Marcin Sądaj. Mężczyzna był nieprzytomny i miał obrażenia głowy. Mundurowy jest zawodowym ratownikiem medycznym, więc od razu przystąpił do udzielania pomocy przedmedycznej. Po chwili mężczyzna odzyskał przytomność, a atak padaczki ustał. Policjant nadal kontrolował stan 44-latka, a także zadbał o jego komfort termiczny i psychiczny. Wezwane na miejsce pogotowie ratunkowe zabrało mężczyznę do szpitala.

kom. Maciej Kłosiak, st. sierż. Dawid Dziewierz

Współpracując po służbie, zatrzymali pijanego kierowcę

18 grudnia – Świebodzin. Kom. Maciej Kłosiak, wracając ze służby, zwrócił uwagę na auto, które poruszało się zygzakiem. Funkcjonariusz powiadomił patrol i wyprzedził pojazd, próbując go zatrzymać. Kierujący jednak wyprzedził poboczem pojazd policjanta i jechał dalej. Sytuację zauważył, również będący w czasie wolnym od służby, st. sierż. Dawid Dziewierz. Wyprzedził oba pojazdy i od przodu zaczął wyhamowywać kierującego. Drugie auto uniemożliwiało wyprzedzenie. W tym momencie na miejsce przyjechał patrol Policji. Mundurowi usiłowali zablokować auto swoim radiowozem, jednak zjechało ono w polną drogę, gdzie wpadło w poślizg i wjechało w gęste krzewy. Trzydziestopięciolatek miał w organizmie ponad dwa promile.

mł. asp. Zdzisław Turek, st. sierż. Konrad Kurzyński

Udzielili pierwszej pomocy, pilotowali karetkę

19 grudnia – Myszyniec. Po godz. 8.00 policjanci z KP w Myszyńcu otrzymali zgłoszenie, że na terenie tzw. targu zwierzęcego leży nieprzytomny mężczyzna, który zasłabł i ciężko oddycha. Na miejscu mł. asp. Zdzisław Turek i st. sierż. Konrad Kurzyński zauważyli grupę osób, które wskazały leżącego na ziemi nieprzytomnego mężczyznę. Mundurowi przystąpili do resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Po przyjeździe załogi karetki pogotowia policjanci wspólnie z ratownikami kontynuowali udzielanie pierwszej pomocy, dzięki czemu 56-latek odzyskał funkcje życiowe. Z uwagi na wzmożony ruch policjanci pilotażowali ambulans z zatłoczonego rynku na trasę główną. Dzięki temu załoga pogotowia mogła sprawnie zabrać 56-latka do szpitala.

sierż. szt. Kamil Jaroch, st. sierż. Michał Oświeciński

Dzięki szybkiej reakcji uratowali życie 25-latki

23 grudnia – Świecie. O godz. 8.35 do dyżurnego KPP w Świeciu wpłynęło zawiadomienie o kobiecie, która straciła przytomność. Policjanci sierż. szt. Kamil Jaroch oraz st. sierż. Michał Oświeciński niezwłocznie udali się na miejsce. W mieszkaniu zastali rodziców, którzy starali się pomóc córce. Była zasiniona i nie wykazywała funkcji życiowych. Policjanci przystąpili do resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Po chwili na miejsce przyjechali ratownicy medyczni, z którymi kontynuowali czynności ratunkowe aż do przywrócenia 25-latce oddechu. Policjanci udali się do karetki i przygotowali nosze, na których, wspólnie z ratownikami, przetransportowali kobietę do karetki.

asp. Michał Mielcarek

Wracając ze służby, zatrzymał sprawcę wypadku

31 grudnia – Wałków. Około godz. 14.15 wracający ze służby policjant zauważył kierowcę samochodu wykonującego niebezpieczne manewry. W miejscu, gdzie obowiązuje zakaz wyprzedzania, nie zważając na jadące w jego kierunku samochody, usiłował wyprzedzić poruszającego się przed nim citroëna. Podczas wykonywania manewru doprowadził do zderzenia się kilku pojazdów. Funkcjonariusz uniknął zderzenia, zjeżdżając na pobocze, i wysiadł z samochodu. Widząc, że poszkodowani wydostają się z aut o własnych siłach, podbiegł zatrzymać kierowcę hondy, od którego było czuć zapach alkoholu. Jak się okazało, zatrzymany 37-latek miał ponad dwa i pół promila alkoholu w organizmie i posiadał czynny zakaz kierowania pojazdami mechanicznymi.

st. post. Piotr Dykciński

Wyeliminował z ruchu pijaną kierującą

7 stycznia – Głowno. Funkcjonariusz piaseczyńskiego Wydziału Ruchu Drogowego st. post. Piotr Dykciński, mając dzień wolny, na terenie powiatu zgierskiego zauważył jadącą toyotą kobietę, która nie była w stanie zachować prawidłowego toru jazdy. Policjant natychmiast zareagował. Zmusił kierującą do zatrzymania się i gdy poczuł zapach alkoholu, zabrał jej kluczyki, a o całej sytuacji powiadomił oficera dyżurnego najbliższej jednostki Policji. Policjanci na służbie sprawdzili stan trzeźwości kierującej. W wydychanym powietrzu miała blisko trzy promile. Z 39-latką podróżował mężczyzna, który również był nietrzeźwy. Oboje próbowali przekonać policjantów, że nie prowadzili auta, jednak nie byli w stanie powiedzieć, jak się tu dostali.

sierż. szt. Gabriel Urbański, st. post. Katarzyna Gryń

Uratowali życie seniorce

10 stycznia – Krosno Odrzańskie. Policjanci Zespołu Patrolowo-Interwencyjnego krośnieńskiej komendy st. post. Katarzyna Gryń oraz sierż. szt. Gabriel Urbański, jadąc ulicą Słubicką na interwencję, zauważyli leżącą na chodniku starszą kobietę. Zawrócili, żeby pomóc seniorce, i poinformowali dyżurnego jednostki o zaistniałej sytuacji. Okazało się, że tętno kobiety jest słabo wyczuwalne, a po chwili nie było go wcale. Policjanci natychmiast rozpoczęli resuscytację krążeniowo-oddechową. Po kilku minutach przywrócili jej funkcje życiowe. Wnuczka, która dotarła na miejsce, powiedziała, że babcia choruje na serce. Wezwany na miejsce zespół ratownictwa medycznego zabrał przytomną kobietę do szpitala.

oprac. Katarzyna Chrzanowska

zdj. komendy wojewódzkie policji