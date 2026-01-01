Pomagamy i Chronimy

Nierzadko z narażeniem własnego zdrowia i życia, czasem po służbie, ale zawsze pod presją czasu – funkcjonariusze Policji co dzień pomagają i chronią również tę najważniejszą z wartości, jaką jest ludzkie życie. Oto tylko część takich właśnie interwencji, które polscy policjanci skutecznie przeprowadzili od połowy kwietnia do połowy maja 2026 r.

sierż. szt. Piotr Mutwil

Dzielnicowy uratował życie 70-latka

15 kwietnia – Chorzów. Dzielnicowy z Komisariatu Policji II w Chorzowie sierż. szt. Piotr Mutwil pełnił służbę, gdy zauważył leżącego na ziemi 70-latka. Mężczyzna był nieprzytomny i nie dawał oznak życia. Policjant ocenił sytuację. Wezwał służby ratownicze i rozpoczął udzielanie pierwszej pomocy. Uciskał klatkę piersiową starając się przywrócić oddech poszkodowanemu. Policjant walczył z determinacją, aż udało się przywrócić funkcje życiowe. Chwilę potem przyjechali ratownicy medyczni, zaopiekowali się mężczyzną i przetransportowali go do szpitala. Umiejętność udzielania pierwszej pomocy i szybka reakcja pomogły w uratowaniu życia seniora.

Sierż. szt. Piotr Mutwil

st. post. Patryk Świderski i post. Monika Wolska

Policjanci zapobiegli pożarowi

18 kwietnia – Lębork. Sąsiedzi zareagowali na głośny dźwięk czujnika czadu. Zgłosili podejrzenie wycieku gazu. Na interwencję udali się st. post. Patryk Świderski i post. Monika Wolska z KPP w Lęborku. Gdy dotarli pod zagrożone mieszkanie zobaczyli wydobywający się dym spod drzwi wejściowych i usłyszeli głośny dźwięk czujnika czadu. Mimo nawoływania nikt nie otworzył zamkniętych na klucz drzwi, dlatego policjanci wyważyli drzwi. Mieszkanie było pełne gęstego dymu, a na kuchence stały tlące się naczynia. Funkcjonariusze zamknęli dopływ gazu i odnaleźli śpiącego 69-latka. Mężczyzna podgrzewał dla siebie obiad i usnął, nie zdając sobie sprawy z zagrożenia. Na szczęście udało się opanować sytuację.

St. post. Patryk Świderski i post. Monika Wolska

sierż. Jakub Kotowicz

Wyprowadził kobietę z zadymionego mieszkania

18 kwietnia – Węgorzewo. W sobotę, sierż. Jakub Kotowicz, z Zespołu Patrolowo-Interwencyjnego KPP w Węgorzewie miał wolne od służby. W pewnym momencie dowiedział się o ogniu i silnym zadymieniu na balkonie jednego mieszkań w budynku wielorodzinnym. Udał się na miejsce i ocenił sytuację. Wspiął się na balkon zagrożonego mieszkania i sprawdził, czy wewnątrz ktoś potrzebuje pomocy. W zadymionym mieszkaniu zauważył zdezorientowaną kobietę. Wyprowadził ją z mieszkania w bezpieczne miejsce, a sam zajął się gaszeniem pożaru obejmującego elementy wyposażenia balkonu. Do czasu przyjazdu wezwanych służb ratunkowych funkcjonariusz nadzorował stan kobiety i zapewnił jej wsparcie.

Sierż. Jakub Kotowicz

sierż. szt. Adrian Zieliński i st. post. Jakub Płuciennik

Reanimowali 51-letniego mężczyznę

26 kwietnia – Wodzisław Śląski. Podczas służby policjanci otrzymali zgłoszenie o tym, że w kaplicy w Wodzisławiu Śląskim jeden z uczestników miał stracić przytomność i przestał oddychać. Jego żona podjęła reanimację. Po przybyciu funkcjonariusze natychmiast przejęli czynności ratownicze od kobiety i prowadzili dalszą reanimację jej męża. Na miejsce przyjechali także ratownicy medyczni, którzy zdecydowali o kontynuowaniu działań przez policjantów, a sami zajęli się zaopatrzeniem mężczyzny i przygotowaniem leków do podania. Wspólnie i sprawnie prowadzone działania ratownicze dały efekt. Po około 15 minutach intensywnej walki o życie mężczyzny, odzyskał on funkcje życiowe. 51-latek został przetransportowany do szpitala.

Sierż. szt. Adrian Zieliński i st. post. Jakub Płuciennik

st. sierż. Gracjan Przebieracz i sierż. Krystian Sobolewski

Dzielnicowi ratowali kierowcę ciężarówki

27 kwietnia – Wałbrzych. Rano do dyżurnego KP II w Wałbrzychu wpłynęło zgłoszenie o zasłabnięciu kierowcy samochodu ciężarowego. Ze wstępnych ustaleń wynikało, że kierowca miał zawał serca, stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w barierki oddzielające pas ruchu od chodnika. Na interwencję zostali skierowani dzielnicowi st. sierż. Gracjan Przebieracz i sierż . Krystian Sobolewski. W miejsce zgłoszenia przybyli policjanci i ratownicy medyczni. Wspólnie rozpoczęli walkę o życie 62-latka. Prowadzili resuscytację krążeniowo-oddechową nieustannie przez 20 minut. Ostatecznie, wysiłek policjantów i medyków, przywrócił mężczyźnie funkcje życiowe. Następnie poszkodowany został przetransportowany do szpitala.

Sierż. Krystian Sobolewski

St. sierż. Gracjan Przebieracz

st. sierż. Patryk Podolski i sierż. Natalia Nicewicz

Uczestnicy kolizji otrzymali pomoc i zostali zatrzymani

7 maja – Wrocław. Funkcjonariusze, przebywający poza służbą, będąc świadkami kolizji drogowej natychmiast zareagowali. Sierż. Natalia Nicewicz z Wydziału Kryminalnego Komisariatu Policji Wrocław-Rakowiec i st. sierż. Patryk Podolski z Wydziału Kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu podjęli działania mające na celu udzielenie pomocy uczestnikom kolizji oraz zabezpieczenie miejsca zdarzenia. W czasie akcji gasili płonące auto i zapewnili bezpieczeństwo pozostałym uczestnikom ruchu drogowego. Ich uwagę zwrócił także jeden z uczestników kolizji, który chciał oddalić się z miejsca zdarzenia. Mężczyzna został przez nich zatrzymany. Jak się okazało miał prawie dwa i pół promila alkoholu w organizmie.

Sierż. Natalia Nicewicz

St. sierż. Patryk Podolski

asp. Damian Borys i asp. Marcin Gamrot

Mundurowi pomogli zatrzaśniętemu w aucie niemowlęciu

Początek maja – Pszczyna. 27-letnia mieszkanka powiatu pszczyńskiego nie mogła dostać się do swojego samochodu, wewnątrz którego znajdowało się jej czteromiesięczne dziecko. Matka zadzwoniła po pomoc do dyżurnego Komendy Powiatowej Policji w Pszczynie. Dyżurny skierował na miejsce patrol dzielnicowych asp. Marcina Gamrota i asp. Damiana Borysa oraz powiadomił straż pożarną. Policjanci wspólnie ze strażakami ocenili sytuację i znaleźli sposób dostania się do wnętrza auta, tak aby nie narazić niemowlęcia na niebezpieczeństwo. Wspólne działanie doprowadziło do otworzenia samochody bez uszkadzania go. Dziecko wydobyto z wnętrza auta i przekazano pod opiekę matki.

Asp. Marcin Gamrot, asp. Damian Borys

sierż. Dawid Samula i post. Jakub Stosik

Uratowali zakleszczonego w wodzie 73-latka

14 maja – Starogard Gdański. Policjanci otrzymali zgłoszenie o 73-latku, który wyjechał z domu na ryby, nie wrócił i nie odbierał telefonu. Sierż. Dawid Samula i post. Jakub Stosik z jednostki w Starogardzie Gdańskim rozpoczęli poszukiwania zaginionego. Sprawdzali teren kilku akwenów i podczas przeszukiwania czwartego, tuż przed 23.00, zauważyli leżący w wodzie pojazd. Podbiegli do niego, weszli do jeziora i wyciągnęli wycieńczonego mężczyznę, zakleszczonego pod trójkołowcem. 73-latek był mocno wychłodzony, dlatego policjanci okryli go dodatkową odzieżą. Wezwali na miejsce karetkę pogotowia, jednocześnie udzielając mu pomocy przedmedycznej.

Sierż. Dawid Samula, post. Jakub Stosik

oprac. Małgorzata Małkińska, Krzysztof Chrzanowski