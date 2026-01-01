Pomagamy i Chronimy

sierż. szt. Piotr Mutwil
Dzielnicowy uratował życie 70-latka
15 kwietnia – Chorzów. Dzielnicowy z Komisariatu Policji II w Chorzowie sierż. szt. Piotr Mutwil pełnił służbę, gdy zauważył leżącego na ziemi 70-latka. Mężczyzna był nieprzytomny i nie dawał oznak życia. Policjant ocenił sytuację. Wezwał służby ratownicze i rozpoczął udzielanie pierwszej pomocy. Uciskał klatkę piersiową starając się przywrócić oddech poszkodowanemu. Policjant walczył z determinacją, aż udało się przywrócić funkcje życiowe. Chwilę potem przyjechali ratownicy medyczni, zaopiekowali się mężczyzną i przetransportowali go do szpitala. Umiejętność udzielania pierwszej pomocy i szybka reakcja pomogły w uratowaniu życia seniora.
st. post. Patryk Świderski i post. Monika Wolska
Policjanci zapobiegli pożarowi
18 kwietnia – Lębork. Sąsiedzi zareagowali na głośny dźwięk czujnika czadu. Zgłosili podejrzenie wycieku gazu. Na interwencję udali się st. post. Patryk Świderski i post. Monika Wolska z KPP w Lęborku. Gdy dotarli pod zagrożone mieszkanie zobaczyli wydobywający się dym spod drzwi wejściowych i usłyszeli głośny dźwięk czujnika czadu. Mimo nawoływania nikt nie otworzył zamkniętych na klucz drzwi, dlatego policjanci wyważyli drzwi. Mieszkanie było pełne gęstego dymu, a na kuchence stały tlące się naczynia. Funkcjonariusze zamknęli dopływ gazu i odnaleźli śpiącego 69-latka. Mężczyzna podgrzewał dla siebie obiad i usnął, nie zdając sobie sprawy z zagrożenia. Na szczęście udało się opanować sytuację.
sierż. Jakub Kotowicz
Wyprowadził kobietę z zadymionego mieszkania
18 kwietnia – Węgorzewo. W sobotę, sierż. Jakub Kotowicz, z Zespołu Patrolowo-Interwencyjnego KPP w Węgorzewie miał wolne od służby. W pewnym momencie dowiedział się o ogniu i silnym zadymieniu na balkonie jednego mieszkań w budynku wielorodzinnym. Udał się na miejsce i ocenił sytuację. Wspiął się na balkon zagrożonego mieszkania i sprawdził, czy wewnątrz ktoś potrzebuje pomocy. W zadymionym mieszkaniu zauważył zdezorientowaną kobietę. Wyprowadził ją z mieszkania w bezpieczne miejsce, a sam zajął się gaszeniem pożaru obejmującego elementy wyposażenia balkonu. Do czasu przyjazdu wezwanych służb ratunkowych funkcjonariusz nadzorował stan kobiety i zapewnił jej wsparcie.
sierż. szt. Adrian Zieliński i st. post. Jakub Płuciennik
Reanimowali 51-letniego mężczyznę
26 kwietnia – Wodzisław Śląski. Podczas służby policjanci otrzymali zgłoszenie o tym, że w kaplicy w Wodzisławiu Śląskim jeden z uczestników miał stracić przytomność i przestał oddychać. Jego żona podjęła reanimację. Po przybyciu funkcjonariusze natychmiast przejęli czynności ratownicze od kobiety i prowadzili dalszą reanimację jej męża. Na miejsce przyjechali także ratownicy medyczni, którzy zdecydowali o kontynuowaniu działań przez policjantów, a sami zajęli się zaopatrzeniem mężczyzny i przygotowaniem leków do podania. Wspólnie i sprawnie prowadzone działania ratownicze dały efekt. Po około 15 minutach intensywnej walki o życie mężczyzny, odzyskał on funkcje życiowe. 51-latek został przetransportowany do szpitala.
st. sierż. Gracjan Przebieracz i sierż. Krystian Sobolewski
Dzielnicowi ratowali kierowcę ciężarówki
27 kwietnia – Wałbrzych. Rano do dyżurnego KP II w Wałbrzychu wpłynęło zgłoszenie o zasłabnięciu kierowcy samochodu ciężarowego. Ze wstępnych ustaleń wynikało, że kierowca miał zawał serca, stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w barierki oddzielające pas ruchu od chodnika. Na interwencję zostali skierowani dzielnicowi st. sierż. Gracjan Przebieracz i sierż. Krystian Sobolewski. W miejsce zgłoszenia przybyli policjanci i ratownicy medyczni. Wspólnie rozpoczęli walkę o życie 62-latka. Prowadzili resuscytację krążeniowo-oddechową nieustannie przez 20 minut. Ostatecznie, wysiłek policjantów i medyków, przywrócił mężczyźnie funkcje życiowe. Następnie poszkodowany został przetransportowany do szpitala.
st. sierż. Patryk Podolski i sierż. Natalia Nicewicz
Uczestnicy kolizji otrzymali pomoc i zostali zatrzymani
7 maja – Wrocław. Funkcjonariusze, przebywający poza służbą, będąc świadkami kolizji drogowej natychmiast zareagowali. Sierż. Natalia Nicewicz z Wydziału Kryminalnego Komisariatu Policji Wrocław-Rakowiec i st. sierż. Patryk Podolski z Wydziału Kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu podjęli działania mające na celu udzielenie pomocy uczestnikom kolizji oraz zabezpieczenie miejsca zdarzenia. W czasie akcji gasili płonące auto i zapewnili bezpieczeństwo pozostałym uczestnikom ruchu drogowego. Ich uwagę zwrócił także jeden z uczestników kolizji, który chciał oddalić się z miejsca zdarzenia. Mężczyzna został przez nich zatrzymany. Jak się okazało miał prawie dwa i pół promila alkoholu w organizmie.
asp. Damian Borys i asp. Marcin Gamrot
Mundurowi pomogli zatrzaśniętemu w aucie niemowlęciu
Początek maja – Pszczyna. 27-letnia mieszkanka powiatu pszczyńskiego nie mogła dostać się do swojego samochodu, wewnątrz którego znajdowało się jej czteromiesięczne dziecko. Matka zadzwoniła po pomoc do dyżurnego Komendy Powiatowej Policji w Pszczynie. Dyżurny skierował na miejsce patrol dzielnicowych asp. Marcina Gamrota i asp. Damiana Borysa oraz powiadomił straż pożarną. Policjanci wspólnie ze strażakami ocenili sytuację i znaleźli sposób dostania się do wnętrza auta, tak aby nie narazić niemowlęcia na niebezpieczeństwo. Wspólne działanie doprowadziło do otworzenia samochody bez uszkadzania go. Dziecko wydobyto z wnętrza auta i przekazano pod opiekę matki.
sierż. Dawid Samula i post. Jakub Stosik
Uratowali zakleszczonego w wodzie 73-latka
14 maja – Starogard Gdański. Policjanci otrzymali zgłoszenie o 73-latku, który wyjechał z domu na ryby, nie wrócił i nie odbierał telefonu. Sierż. Dawid Samula i post. Jakub Stosik z jednostki w Starogardzie Gdańskim rozpoczęli poszukiwania zaginionego. Sprawdzali teren kilku akwenów i podczas przeszukiwania czwartego, tuż przed 23.00, zauważyli leżący w wodzie pojazd. Podbiegli do niego, weszli do jeziora i wyciągnęli wycieńczonego mężczyznę, zakleszczonego pod trójkołowcem. 73-latek był mocno wychłodzony, dlatego policjanci okryli go dodatkową odzieżą. Wezwali na miejsce karetkę pogotowia, jednocześnie udzielając mu pomocy przedmedycznej.
oprac. Małgorzata Małkińska, Krzysztof Chrzanowski