Na najwyższym poziomie

Architektura współczesnych miast i rosnąca liczba obiektów wielokondygnacyjnych związana z rozwojem urbanistycznym sprawia, że policyjni kontrterroryści pozostają w ciągłej gotowości do realizacji zadań na dużych wysokościach.

Dzięki uprzejmości gospodarzy jednego z kilkunastopiętrowych budynków w Warszawie po raz kolejny policjanci Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji „BOA” mogli doskonalić swoje umiejętności. Celem było sprawne, bezpieczne i możliwie najszybsze przedostanie się na kolejne piętra budynku przy użyciu dostępnych otworów okiennych. Zadanie nie tylko niebezpieczne, ale i trudne z technicznego punktu widzenia. Właśnie w tego typu warunkach, maksymalnie zbliżonych do sytuacji realnych ćwiczą na co dzień operatorzy BOA. To na nich spoczywa odpowiedzialność za bezpieczeństwo obywateli Polski i osób przebywających na terenie naszego kraju w przypadku wystąpienia zdarzenia o charakterze terrorystycznym.

Ćwiczenia tego rodzaju zdolności to jeden z wielu etapów składających się na proces szkolenia policyjnych kontrterrorystów.

CPKP „BOA”

zdj. Jacek Herok