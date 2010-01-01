15-lecie zespołów antykonfliktowych w Policji

Imprezy sportowe i zgromadzenia publiczne mają to do siebie, że często generują duży ładunek emocji zagrażający bezpieczeństwu. Wśród uczestników tego rodzaju wydarzeń znajdują się policjanci, których podstawowym zadaniem jest deeskalacja napięć. Wyróżnia ich niebieska kamizelka i umiejętność prowadzenia dialogu. To nieetatowe grupy antykonfliktowe.

Do nieetatowych grup antykonfliktowych należą policjanci posiadający odpowiednie predyspozycje i wyszkolenie do prowadzenia działań. Zespoły antykonfliktowe (ZAK), formułowane są spośród funkcjonariuszy nieetatowych grup i powoływane na czas trwających działań policyjnych. Można je spotkać podczas zabezpieczeń imprez masowych, zgromadzeń publicznych, protestów społecznych lub sytuacji kryzysowych – wszędzie tam, gdzie może dojść do eskalacji emocji, prób siłowej konfrontacji antagonistycznie nastawionych uczestników, niszczenia mienia czy zablokowania szlaków komunikacyjnych. Do zadań ZAK podczas sytuacji konfliktowej należy przede wszystkim: rozpoznanie uczestników zgromadzeń i charakteru ich uczestnictwa, pozyskiwanie informacji i przekazywanie ich dowodzącemu, kontakt ze zgromadzonymi i marginalizowanie roli osób dążących do konfrontacji, przekonywanie do dialogu, łagodzenie napięć, określenie akceptowalnych granic, oraz wyjaśnianie działań podjętych przez Policję.

ZAK występują tuż przed pododdziałami zwartymi – dosłownie i w przenośni. W sytuacji narastającego konfliktu prowadzą rozmowy bezpośrednio z jego stronami, dążąc do deeskalacji i unikania siłowych rozwiązań. Dlatego właśnie mówi się o nich policjanci dialogu. W myśl zasady „3xT”: troska, tolerancja, tłumienie – Policja ma się kojarzyć przede wszystkim z niesieniem pomocy i zapobieganiem przestępstwom mającym swoje źródło w agresji. Zapobieganie przez deeskalację napięć, ale ze świadomością konieczności bezwzględnego egzekwowania prawa.

Geneza powstania ZAK

Pomysł utworzenia grup antykonfliktowych w Europie zrodził się pod koniec ubiegłego wieku i został zainicjowany w niemieckiej policji, ale w późniejszym okresie z powodzeniem funkcjonował także w policji czeskiej. W kwietniu 2010 r., podczas międzynarodowych spotkań ekspertów do spraw bezpieczeństwa z krajów europejskich, po raz pierwszy w sposób systemowy omówiono doświadczenia związane z koncepcją „miękkiego podejścia” (low profile policing) do uczestników zgromadzeń, w których dochodziło do napięć. Przedstawiciele polskiej Policji, insp. Jakub Gorczyński (ówcześnie KWP w Poznaniu) i podkom. Jarosław Nogal (KSP), przygotowując się do ogromnego przedsięwzięcia, jakim było EURO 2012, dostrzegli potencjał w wykorzystaniu takich narzędzi prewencyjnych. 15 listopada 2011 r. na terenie podległym KWP Poznań przeprowadzono pierwsze działania pilotażowego zespołu antykonfliktowego w realnych warunkach operacyjnych.

Wobec wielu sukcesów poznańskiego ZAK podczas Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej w 2012 r. oraz dostrzeżenia ich potencjału, wielkopolska policja uregulowała zasady funkcjonowania tej formy działań decyzją nr 193/2013 Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu. Natomiast od 2021 r., na podstawie zarządzenia nr 27 Komendanta Głównego Policji z 5 sierpnia 2021 r. w sprawie powołania, funkcjonowania grup i zespołów antykonfliktowych (Dz. Urz. KGP poz. 58), policjanci dialogu pełnią służbę w całej Polsce jako nieetatowe zasoby, skoordynowane na poziomie zarówno regionalnym (we wszystkich komendach wojewódzkich oraz Komendzie Stołecznej), jak i centralnym (KGP).

Dobór i szkolenie

Do służby w zespołach antykonfliktowych mogą przystąpić funkcjonariusze wszystkich pionów policji, z różnorodnym doświadczeniem służbowym. Najważniejsze są tu konkretne predyspozycje – zdolności interpersonalne i duża odporność na stres, wiedza z zakresu psychologii (w tym psychologii tłumu) i socjologii, znajomość podstaw prowadzenia mediacji oraz umiejętności współpracy ze środkami masowego przekazu. W niektórych sytuacjach kryzysowych przydaje się również znajomość języków obcych (międzynarodowe imprezy sportowe), wiedza o sytuacji politycznej i gospodarczej w kraju (protesty grup zawodowych lub społecznych, mniejszości narodowych) czy rozeznanie w sytuacji na świecie (np. wizyty VIP z krajów uczestniczących w konfliktach zbrojnych). Policjanci grup antykonfliktowych podlegają wyszkoleniu i cyklicznemu doskonaleniu zawodowemu, m.in. w zakresie praw człowieka i etyki zawodowej, działalności prasowo-informacyjnej, elementów psychologii społecznej, strategii komunikacyjnych i behawioralnych czy prenegocjacji policyjnych, co reguluje zarządzenie nr 8 Komendanta Głównego Policji z 15 lutego 2024 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania, funkcjonowania grup i zespołów antykonfliktowych (Dz. Urz. KGP poz. 14).

15 lat dynamicznego rozwoju

15 lat temu policjant w niebieskiej kamizelce i w ubraniu cywilnym idący na czele pochodu był niecodziennym widokiem. Dziś jest to stały element policyjnych działań. Od momentu powstania ilość funkcjonariuszy nieetatowej grupy antykonfliktowej w Komendzie Stołecznej Policji zwiększyła się niemal dziesięciokrotnie. Faktem jest także coraz spokojniejszy przebieg imprez sportowych podwyższonego ryzyka czy dużych cyklicznych zgromadzeń publicznych. Stołeczny ZAK, podobnie jak zespoły antykonfliktowe KWP w Gdańsku, przyczyniły się także do zapewnienia bezpieczeństwa podczas sprawowania przez Polskę prezydencji w Radzie Unii Europejskiej. Na uwagę zasługują również działania na terenie podległym KWP w Rzeszowie w latach 2024–2025 w trakcie protestu przewoźników, gdzie kierowane były zespoły z całego kraju. Policjanci dialogu ze wszystkich jednostek w Polsce pojawiają się zawsze tam, gdzie istnieje potrzeba ostudzenia emocji i budowania porozumienia przez dialog. Kolejnych wyzwań dla obchodzących swój jubileusz zespołów antykonfliktowych z pewnością nie zabraknie.

Aldona Bandzul

zdj. KWP w Poznaniu