Promem szybciej

Po prawej stronie rzeki leży gmina Żabno, a po lewej – gminy Radłów i Wietrzychowice. Łącznie to 240 km2 terenu i tylko jeden most przez Dunajec na drodze wojewódzkiej 975. Most ten pozwala policjantom z komisariatu na szybkie dotarcie do Radłowa i sołectw w tej gminie. W północnym obszarze działania komisariatu nie ma mostów, ale na szczęście dla mieszkańców gminy Wietrzychowice i jednej miejscowości gminy Żabno działają dwie przeprawy promowe przez Dunajec. Znajdują się one w ciągach dróg powiatowych 1305K i 1316K. Dzięki tym dwóm promom patrole mogą skrócić czas dojazdu w północnej części działania. Prom Pasieka Otfinowska – Otfinów (na zdjęciu) łączy Pasiekę Otfinowską, jedyną miejscowość należącą do gminy Żabno, leżącą po lewej stronie Dunajca, z resztą gminy. Dalej na północ, bliżej ujścia Dunajca do Wisły, jest druga przeprawa promowa – Siedliszowice – Wietrzychowice. Tutaj mogą przeprawiać się mieszkańcy całej gminy Wietrzychowice, bo prom łączy tę gminę z gminą Żabno. Ten sam prom umożliwia policjantom najkrótsze dotarcie do mieszkańców w rejonie służbowym czwartym, czyli gminy Wietrzychowice. Jest to też najkrótsza droga do najdalej wysuniętej na północ miejscowości Nowopole, leżącej na cyplu ujścia Dunajca do Wisły. Jadąc mostem, trzeba pokonać blisko 25 kilometrów, a przeprawą promową jest bliżej i szybciej, pod warunkiem że prom może pływać. Wysoki i niski poziom wody w rzece oraz kra w okresie zimowym uniemożliwiają pływanie promom napędzanym nurtem rzeki. W pozostałych okresach promy są czynne od rana do zmierzchu, przez cały rok, nawet w święta.

Krzysztof Chrzanowski