Pomagamy i chronimy

Nierzadko z narażeniem własnego zdrowia i życia, czasem po służbie, ale zawsze pod presją czasu – funkcjonariusze Policji co dzień pomagają i chronią również tę najważniejszą z wartości, jaką jest ludzkie życie. Oto tylko część takich właśnie interwencji, które polscy policjanci skutecznie przeprowadzili od połowy maja do połowy czerwca 2026 r.

st . sierż . Mateusz Tomczyk, st. post . Aleksandra Zduńska

Szybko odnaleźli mężczyznę w kryzysie emocjonalnym

13 maja – Smardzew. Policjanci z komisariatu w Złoczewie przyjęli zgłoszenie o zaginięciu 26-latka. Mężczyzna wysłał niepokojącą wiadomość. Od tamtej pory nie było z nim żadnego kontaktu. Wszystkie okoliczności wskazywały na to, że zdrowie i życie mężczyzny jest zagrożone. Ok. godziny 22.00 patrol sieradzkiej drogówki w pobliżu jednego ze zbiorników, w zaparkowanym aucie, zauważył nieprzytomnego mężczyznę. Policjanci wybili szybę, by dostać się do środka i udzielić mu pomocy. Do czasu przyjazdu służb medycznych, funkcjonariusze cały czas monitorowali jego funkcje życiowe. Ostatecznie trafił on do szpitala pod opiekę specjalistów.

st. post. Aleksandra Zduńska

st. sierż. Mateusz Tomczyk

mł. asp . Karol Szkudlarek

Uratował napadniętą kobietę i zatrzymał sprawcę usiłowania zabójstwa

22 maja – Szczecin. Funkcjonariusz spędzał czas wolny z rodziną, gdy na jednej ze szczecińskich ulic doszło do niepokojącej sceny. Mężczyzna po drugiej stronie ulicy atakował kobietę. Policjant natychmiast wezwał napastnika do zaprzestania i ruszył, by odciągnąć go od ofiary. Sytuacja była poważna. Kobieta doznała obrażeń ciała. Policjant przystąpił do tamowania krwawiących ran, a do pomocy włączyła się jego żona. Kobieta przejęła czynności ratunkowe, a funkcjonariusz wezwał wsparcie i podjął pościg za sprawcą. Dzięki jego determinacji mężczyzna został ujęty i przekazany przybyłemu na miejsce patrolowi. Ranna kobieta trafiła pod fachową opiekę medyczną.

mł. asp. Karol Szkudlarek

st. post.Tomasz Gajek, st. post.Jakub Kluba

Wyprowadzili mężczyznę z płonącego budynku

26 maja – Rudniki. Policjanci dostali nocne zgłoszenie o pożarze w Rudnikach. Funkcjonariusze z Ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego z Komisariatu Policji w Praszce pierwsi przyjechali na miejsce zdarzenia. Mundurowi dowiedzieli się, że w środku może przebywać mężczyzna i weszli do zadymionej kamienicy, by go odnaleźć. W kłębach dymu zauważyli leżącego na tapczanie zdezorientowanego 77-latka, który nie był w stanie samodzielnie opuścić budynku. Policjanci wynieśli go na zewnątrz i udzielili mu niezbędnej pomocy, a następnie przekazali pod opiekę ratowników medycznych. Dzięki szybkiej reakcji policjantów senior został szybko przetransportowany do szpitala.

st.post. Tomasz Gajek i st.post. Jakub Kluba

sierż. szt. Michał Stalko, sierż. Michał Borzęcki

Ratowali mężczyznę z rzeki

26 maja – Police. Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Policach otrzymali zgłoszenie dotyczące mężczyzny, który znajdował się w wodzie – ok. 10 metrów od brzegu i nie mógł samodzielnie wydostać się na brzeg. Mężczyzna kurczowo trzymał się gałęzi, ale w wyniku utraty sił zaczął zanurzać się pod wodę, a kontakt z nim był utrudniony. Widząc to policjant wskoczył do wody, dopłynął do 63-letniego mężczyzny i wyholował go bezpiecznie na brzeg. Podczas transportowania stan mężczyzny zaczął się pogarszać, uskarżał się na ból w klatce piersiowej. Na miejsce wezwano także załogę pogotowia ratunkowego.

sierż. szt. Michał Stalko i sierż. Michał Borzęcki

mł. asp. Grzegorz Jędrzejewski, sierż. szt. Otylia Gromek, st. sierż. Patryk Martynowski

Ratowali mężczyznę z atakiem padaczki

28 maja – Gdańsk. Oficer dyżury otrzymał zgłoszenie o mężczyźnie z drgawkami leżącym na chodniku. Na zgłoszenie natychmiast zareagowała dzielnicowa oraz prewencjusz i policjant służby kryminalnej. Dokonując szybkiej analizy sytuacji, ocenili, że mężczyzna najprawdopodobniej ma atak padaczki. Aby zapewnić drożność dróg oddechowych, funkcjonariusze ułożyli go w pozycji bocznej bezpiecznej i udzielili mu pierwszej pomocy. Cały czas monitorowali funkcje życiowe 18-latka. Mężczyzna był przytomny, ale kontakt z nim był bardzo utrudniony. Policjanci przekazali go w ręce Zespołu Ratownictwa Medycznego, który przewiózł go do szpitala.

mł.asp. Grzegorz Jędrzejewski i st. sierż. Patryk Martynowski

sierż.szt. Otylia Gromek

kom. Robert Klimkowski

Pomagał uczestnikom zdarzenia drogowego

29 maja – Łódź. Dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Poddębicach zauważył zdarzenie drogowe. W jednym z samochodów znajdowała się ciężarna kobieta, która była wyraźnie zdenerwowana i potrzebowała wsparcia. Policjant wraz z żoną pomogli jej opuścić pojazd i przejść w bezpieczne miejsce. Podczas udzielania pomocy funkcjonariusz zauważył, że jeden z pojazdów stwarza zagrożenie pożarowe i polecił drugiemu uczestnikowi opuszczenie rejonu zdarzenia, który sam zabezpieczył. Funkcjonariusz wezwał na miejsce służby ratunkowe i do czasu ich przyjazdu kierował ruchem samochodów dbając o bezpieczeństwo pozostałych uczestników ruchu drogowego.

kom. Robert Klimkowski

mł. asp. Marta Eliasz

Ratowała tonącego

31 maja – Jezioro Balaton. W niedzielne popołudnie mł. asp. Marta Eliasz z Komisariatu Policji w Dobrzeniu Wielkim spędzała swój dzień wolny wspólnie z rodziną, wypoczywając nad Jeziorem Balaton. W pewnym momencie zauważyła, jak jeden z pływających zaczyna się topić i wołać o pomoc. Policjantka wspólnie z dwoma innymi świadkami utworzyła łańcuch życia i złapała tonącego. Dzięki temu mężczyzna został bezpiecznie wyciągnięty z wody. Okazało się, że doznał w wodzie silnego skurczu, który upośledził czasowo jego funkcje motoryczne. Dzięki szybkiej reakcji i skoordynowanym działaniom mężczyzna szczęśliwie został przekazany pod opiekę osób najbliższych.

mł. asp. Marta Eliasz

mł. asp. Sebastian Warliński

Pomagał kobiecie z napadem epilepsji

1 czerwca – Sosnowiec. Do zdarzenia doszło w Sosnowcu przy ulicy Mościckiego. Pełniący na co dzień służbę w Wydziale Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu mł. asp. Sebastian Warliński przebywał na urlopie wypoczynkowym. Przejeżdżając zauważył leżącą na chodniku kobietę. Prawdopodobnie miała atak padaczki. Funkcjonariusz wykazał się szybką i zdecydowaną reakcją. Natychmiast wezwał na miejsce zespół ratownictwa medycznego oraz zabezpieczył poszkodowaną kobietę do przyjazdu medyków, monitorując cyklicznie jej oddech. Poszkodowana na czas trafiła pod opiekę specjalistów.

mł. asp. Sebastian Warliński

Oprac. Małgorzata Aurelia Małkińska