Pomagamy i chronimy

Nierzadko z narażeniem własnego zdrowia i życia, czasem po służbie, ale zawsze pod presją czasu – funkcjonariusze Policji co dzień pomagają i chronią również tę najważniejszą z wartości, jaką jest ludzkie życie. Oto tylko część takich właśnie interwencji, które polscy policjanci skutecznie przeprowadzili od połowy marca do połowy kwietnia 2026 r.

asp. szt. Mirosław Rochecki

Kierowca ciężarówki uzyskał pomoc medyczną

19 marca – Strzelce Opolskie.Z Centrum Powiadamiania Ratunkowego do dyżurnego Komendy Powiatowej Policji w Strzelcach Opolskich wpłynęła informacja o kierowcy ciężarówki przebywającym na jednym z parkingów w Niemczech. Zaniepokojony pracodawca poinformował, że kierowca może potrzebować pilnej pomocy, bo w trakcie rozmowy telefonicznej miał problemy z mówieniem i brzmiał, jakby był w złym stanie zdrowia. Dyżurny natychmiast skontaktował się z Biurem Międzynarodowej Współpracy Policji KGP i przekazał ustalenia w sprawie. Zastał nawiązany kontakt ze służbami niemieckimi, po czym potrzebujący kierowca został zlokalizowany i udzielono mu pomocy medycznej. Mężczyzna został przetransportowany do szpitala.

sierż. szt. Kamil Pepliński

Odnalazł pięciolatka, który oddalił się od mamy

25 marca – Park Śląski. Dzielnicowy z Komisariatu III Policji w Zabrzu w czasie wolnym od służby był na wycieczce rowerowej z rodziną. W pobliżu miasteczka ruchu drogowego przy Parku Śląskim zwrócił uwagę na kobietę z wózkiem, która była wyraźnie roztrzęsiona. Policjant podszedł oferując pomoc. Kobieta poinformowała, że spacerowała z dziećmi i jej pięcioletni syn, jadący obok na rowerze, oddalił się w nieznanym kierunku i nie może go odnaleźć. Sierż. Pepliński ustalił rysopis dziecka i rozpoczął poszukiwania. Po jakimś czasie odnalazł chłopca około dwa kilometry dalej, gdy ten miał zamiar opuścić teren parku. Zaopiekował się dzieckiem, wezwał patrol Policji, który przekazał syna pod opiekę matki.

sierż. Jakub Darasz

Powstrzymał rozprzestrzenianie się pożaru

25 marca – Krzątka. W miejscowości Krzątka wybuchł pożar. Płonął las w pobliżu jednego z gospodarstw. Zaniepokojona mieszkanka powiadomiła o sytuacji dzielnicowego z Posterunku Policji w Majdanie Królewskim, sierż. Jakuba Darasza. Ten powiadomił dyżurnego KPP w Kolbuszowej. Wezwano straż pożarną. Dzielnicowy, razem z kierownikiem PP, asp. szt. Rafałem Żołnierczykiem pojechali w miejsce zgłoszenia, gdzie zastali kobietę usiłującą samodzielnie gasić ogień wodą z węża ogrodowego. Policjanci odprowadzili kobietę w bezpieczne miejsce i sami rozpoczęli działania gaśnicze. Znacznie ograniczyli rozprzestrzenianie się ognia lejąc wodę i sypiąc piaskiem. Chwilę później przybyła straż pożarna i opanowała pożar.

sierż. szt. Paweł Wałecki

Dzięki jego reakcji seniorka nie straciła pieniędzy

25 marca – Milejów. Do 77-latki zadzwonił oszust informując, że jest w Bułgarii. Powiedział, że ma dla niej środki finansowe z giełdy. Warunkiem ich wypłaty miało być jednak przelanie kwoty czterech tysięcy złotych na wskazane przez niego konto. Seniorka uwierzyła w historię i poszła do placówki bankowej, gdzie wykonała przelew. O wszystkim poinformowała swojego syna. Ten zaniepokojony skontaktował się z sierż. szt. Pawłem Wałeckim, dzielnicowym z Posterunku Policji w Milejowie. Policjant od razu wiedział, że to oszustwo. Pobiegł do placówki bankowej i poinformował seniorkę o oszustwie. Przekazał te informacje kierownikowi banku, dzięki czemu pracownicy skutecznie zablokowali przelew i pieniądze nie trafiły do oszusta.

asp. szt. Tomasz Dadzibóg, mł. asp.; Mateusz Kepke

Uratowali kobietę z zadymionego domu

1 kwietnia – Choceń. Dzielnicowi z Komisariatu Policji w Choceniu, asp. szt. Tomasz Dadzibóg i mł. asp. Mateusz Kepke, otrzymali zgłoszenie o wydobywającym się dymie z mieszkania i załączonym czujniku czadu. Przybyli pod wskazany adres i niezwłocznie weszli do mieszkania pełnego gęstego dymu. Wiedzieli, że wewnątrz jest starsza kobieta, która nie może poruszać się samodzielnie. Funkcjonariusze odnaleźli i wyprowadzili 82-latkę w bezpieczne miejsce, wezwali załogę ratownictwa medycznego i straż pożarną. Upewnili się, że w zadymionym mieszkaniu nie znajdują się inne osoby. Czekając na przyjazd karetki pogotowia, zaopiekowali się seniorką. Na miejsce przyjechali również członkowie rodziny poszkodowanej.

sierż. Michał Sebb

Powstrzymał od jazdy nietrzeźwego kierowcę ciężarówki

8 kwietnia – S7 węzeł Gdynia Chwarzno. Sierż. Michał Sebb z OPI KP Gdynia Chwarzno w czasie wolnym od służby prowadził samochód, gdy zauważył, że kierowca ciągnika siodłowego z naczepą niebezpiecznie prowadzi. Tor jazdy wskazywał, że kierujący może być pod wpływem alkoholu. Funkcjonariusz skontaktował się z policjantami WRD w Gdańsku i przekazywał na bieżąco trasę. W pewnym momencie kierowca uderzył ciężarówką w bariery energochłonne. Sierż. Sebb pobiegł do kabiny, wyłączył silnik, zabezpieczył kluczyki i wyprowadził kierowcę z pojazdu. Następnie policjanci ruchu drogowego przejęli interwencję. Przebadanie 63-latka alkomatem dało wynik prawie dwóch promili alkoholu w wydychanym powietrzu.

sierż. Kamil Kopytyński

Pomógł seniorce leżącej na chodniku

10 kwietnia – Głubczyce. W godzinach wieczornych dzielnicowy sierż. Kamil Kopytyński patrolował rejon miasta. W pewnym momencie zauważył seniorkę leżącą na chodniku. Kobieta nie poruszała się, dlatego policjant zatrzymał radiowóz i podbiegł do nieprzytomnej seniorki. Policjant ocenił stan kobiety. Po próbach ocucenia kobieta zareagowała i nawiązała kontakt z dzielnicowym. Poinformowała go, że wracała ze sklepu z zakupami, gdy przechodziła przez jezdnię potknęła się i przewróciła na chodnik. Uskarżała się na ból lewej nogi. Sierż. Kopytyński zaopiekował się poszkodowaną, zabezpieczył przed wychłodzeniem i wezwał zespół ratownictwa medycznego. Zakupy seniorki przekazał członkowi jej rodziny.

podkom. Adam Olszewski, mł. asp. Piotr Klama, mł. asp. Damian Miałkas

Pomogli rowerzyście podczas ataku epilepsji

13 kwietnia – Krapkowice. Funkcjonariusze Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Krapkowicach wracali ze szkolenia w Opolu. Gdy byli już w Krapkowicach, na jednej z ulic zauważyli rowerzystę, który upadł na chodnik. Policjanci zatrzymali się, reagując na zdarzenie. Po wstępnych oględzinach okazało się, że mężczyzna miał atak epilepsji. Mundurowi niezwłocznie podjęli działania ratownicze. Ułożyli 50-letniego rowerzystę w pozycji bezpiecznej i wezwali pogotowie ratunkowe. Chwilę po wezwaniu przyjechali ratownicy medyczni, którzy zaopiekowali się mężczyzną, a następnie przewieźli na badania do szpitala. Szybka reakcja policjantów zapobiegła poważniejszym skutkom.

oprac. Katarzyna Chrzanowska, Krzysztof Chrzanowski