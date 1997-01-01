100 lat dzielnicowych!

100 lat temu w strukturach ówczesnej Policji Państwowej wyodrębniono nowe stanowisko służbowe, które szybko stało się jednym z najbardziej rozpoznawalnych przez polskie społeczeństwo.

Na mocy rozkazu nr 330 z 26 sierpnia 1926 roku oraz 331 z 6 września 1926 roku Komendanta Głównego Policji Państwowej inspektora Mariana Borzęckiego służbę rozpoczęli dzielnicowi, których powoływano spośród funkcjonariuszy dobrze wykształconych i o najwyższych kompetencjach społecznych.

Postrzeganie dzielnicowych w społecznościach lokalnych było – i nadal jest tak silne, że odcisnęło swoje piętno w popkulturze. Przykładem są chociażby dzielnicowy Parys z serialu „Alternatywy 4”, którego zagrał sam Stanisław Bareja, czy „Dzielnica strachu” Telewizji Puls z Andrzejem Młynarczykiem w roli głównej. W tym drugim przypadku na bazie popularnego serialu Telewizja Puls oraz Komenda Główna Policji prowadzą od lat kampanię społeczną „DzielnicaBEZstrachu”, o której wielokrotnie pisaliśmy na łamach „Gazety Policyjnej”.

W ubiegłym miesiącu opublikowaliśmy materiał, w którym przypominamy genezę stanowiska dzielnicowego, jego funkcje w ówczesnym systemie bezpieczeństwa, wymagania, jakim musieli sprostać kandydaci na to stanowisko, oraz uwarunkowania społeczno-polityczne, w jakich funkcjonowali w dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości. Jeżeli zastanawiacie się, kim jest ten policjant, który dynamicznym krokiem z teczką pełną dokumentów porusza się po Waszych ulicach lub w pojedynkę przemieszcza się radiowozem w okolicach Waszego miejsca zamieszkania, to możecie być niemal pewni, że to właśnie Wasz dzielnicowy… lub dzielnicowa.

Poniżej zbiór podstawowych informacji na temat dzielnicowych. Przedstawiamy stan na dzień 1 stycznia 2026 r. na podstawie meldunku o stanie kadr Policji oraz SWOP .

Polska jest podzielona na 8090 rejonów służbowych dzielnicowych;

› tego rodzaju służbę pełni ok. 8 tys. policjantów;

› mamy 1227 panie dzielnicowe, co stanowi ok. 16 proc. wszystkich dzielnicowych;

› mamy 516 rewirów dzielnicowych i 458 innych komórek organizacyjnych, w których dzielnicowi pełnią służbę;

› 71 pań, tj. 13,7 proc., jest kierownikami rewirów dzielnicowych.dzielnicowi to ludzie młodzi, ale już doświadczeni, albowiem: średnia wieku wśród panów to 40 lat; • średnia wieku wśród pań to 39 lat;

• najmłodsza dzielnicowa ma 19 lat;

• najmłodszy dzielnicowy jest 20-latkiem;

Obalamy mity co do szybkiej emerytury:

• najstarszy dzielnicowy jest 66-latkiem z Lubelszczyzny;

• najstarsza pani liczy sobie 55 lat, jest dzielnicową z warszawskich Bielan i Żoliborza;

• największy staż służby to 45 lat – ma go dzielnicowy z warszawskiego Mokotowa; posiada też najdłuższy staż na stanowisku dzielnicowego – 40 lat;

• dzielnicowa z najdłuższym stażem w Policji jest w służbie od 1997 r., a na stanowisku od 2005 r. – to dzielnicowa z Bielska Białej.

W kategorii kierownicy rewirów dzielnicowych:

› największy, 36-letni staż służby ma kierownik z Dolnego Śląska, który stanowisko to piastuje od 1999 r.;

› wśród kobiet największy, bo 20-letni staż służby w Policji ma pani z Wielkopolski, która piastuje to stanowisko od 2013 r.;

› najstarsza jest 62-letnia pani kierownik pełniąca służbę na Pomorzu Zachodnim.

Dzielnicowi to ludzie wykształceni, albowiem:

› większość, bo 4238 z nich legitymuje się wykształceniem wyższym;

› czworo posiada stopień doktora;

› kierunki wykształcenia pokrywają się z zadaniami Policji i są to: pedagogika, bezpieczeństwo wewnętrzne, bezpieczeństwo narodowe;

› ale są też dzielnicowi o rzadkim wykształceniu, bo o kierunku: biologia, biotechnologia, chemia, oceanotechnika czy weterynaria.

mł. insp . Arkadiusz Kopczyński

radca Wydziału Prewencji Biura Prewencji KGP

foto: Krzysztof Chrzanowski