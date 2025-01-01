Pomagamy i chronimy

Nierzadko z narażeniem własnego zdrowia i życia, czasem po służbie, ale zawsze pod presją czasu – funkcjonariusze Policji co dzień pomagają i chronią również tę najważniejszą z wartości, jaką jest ludzkie życie. Oto tylko część takich właśnie interwencji, które polscy policjanci skutecznie przeprowadzili od połowy października do połowy listopada 2025 r.

asp. szt. Adam Chudziński

Uratował życie seniorce

19 października – Kłobuck. Podczas spotkania w jednym z bloków dzielnicowy asp . szt . Adam Chudziński rozmawiał z mieszkańcami. Nagle usłyszał wołanie o pomoc. Zbiegł piętro niżej i zobaczył seniorkę, której koleżanka zakrztusiła się podczas jedzenia i nie mogła oddychać. Siedemdziesięciojednolatka zaczęła tracić przytomność. Policjant natychmiast rozpoczął udzielanie pomocy. Udało mu się udrożnić drogi oddechowe i przywrócić kobiecie funkcje życiowe. Do czasu przyjazdu załogi karetki pogotowia ratunkowego funkcjonariusz monitorował stan poszkodowanej i zapewniał jej wsparcie. Następnego dnia do komendanta powiatowego Policji w Kłobucku wpłynęły podziękowania za jego profesjonalną i skuteczną interwencję.

sierż. szt. Marcin Mędrek

Pomógł choremu kierowcy w Niemczech

21 października – Częstochowa. Policjant, który jest pomocnikiem dyżurnego KMP w Częstochowie, otrzymał informację, że mężczyzna kierujący samochodem dostawczym potrzebuje pilnej pomocy. Dyżurny miał jedynie szczątkowe informacje określające miejsce, gdzie może znajdować się poszkodowany, mimo to zaczął działać. Za pośrednictwem aplikacji sprawdził dokładną lokalizację i ustalił, że potrzebujący pomocy jest w samochodzie dostawczym na terenie Niemiec, ok. 60 kilometrów od granicy z Polską. Funkcjonariusz skontaktował się z BMWP KGP i przekazał zdobyte informacje. Niebawem niemieckie służby odnalazły auto i udzieliły mężczyźnie pomocy.

mł. asp. Monika Lampart, sierż. Michał Brodziński, st. post. Andrzej Krajewski, st. post. Adrian Marczuk

Ewakuacja z płonącego samochodu

22 października – Jelenia Góra. Policjanci wracali ze szkolenia służbowego we Wrocławiu. Z powodu zablokowanej autostrady A4 pojechali przez Jelenią Górę. Po drodze zauważyli pojazd, którego sposób przemieszczania wskazywał na usterkę układu hamulcowego. Mundurowi zatrzymali auto z wykorzystaniem sygnałów świetlnych i dźwiękowych, aby poinformować kierowcę o prawdopodobnej awarii. Tuż po zatrzymaniu spod maski samochodu zaczął się unosić dym. Funkcjonariusze natychmiast ewakuowali z pojazdu kierowcę wraz z trójką dzieci i rozpoczęli gaszenie pożaru. Wezwali służby ratunkowe i do czasu ich przyjazdu kierowali ruchem drogowym.

st. post. Sebastian Melkowski

17-latek wszedł na dach. Uratował go policjant

23 października – Płock. Około 20.00 funkcjonariusze z Oddziału Prewencji Policji w Płocku otrzymali wezwanie do nastolatka w kryzysie emocjonalnym, który wszedł na dach wysokiego budynku. Po dotarciu we wskazaną okolicę policjanci rozdzielili się i rozpoczęli poszukiwania. St. post. Sebastian Melkowski po rozmowie z koleżanką chłopaka wytypował miejsce, w którym 17-latek mógł się znajdować. Gdy zlokalizował go na jednym z dachów, rozpoczął z nim rozmowę. Podszedł do nastolatka, chwycił go za ubranie i odciągnął w bezpieczne miejsce. Po chwili przybiegli inni policjanci i strażacy z PSP, którzy pomogli 17-latkowi zejść na dół. Tam trafił pod opiekę ratowników medycznych.

sierż. szt. Mateusz Kutny, sierż. Kamil Marszałek

Ewakuowali ludzi z płonącego budynku

28 października – Bielsko-Biała. Policjanci z Referatu Patrolowo-Interwencyjnego KMP w Bielsku-Białej sierż. szt. Mateusz Kutny oraz sierż. Kamil Marszałek w trakcie patrolu zauważyli dym wydobywający się z budynku. Natychmiast ruszyli w jego kierunku, a gdy dotarli na miejsce, szybko zlokalizowali płonące mieszkanie. W środku byli 79-letnia kobieta i 54-letni mężczyzna. Oboje, mimo strachu, próbowali gasić pożar, jednak płomienie zajęły ściany i sięgały już sufitu. Policjanci ewakuowali mieszkańców i wrócili do budynku. Na parterze była jeszcze jedna kobieta. Na miejsce przybyło 10 zastępów PSP, a także pogotowie gazowe, energetyczne oraz zespół ratownictwa medycznego. Dzięki szybkiej reakcji nikt nie ucierpiał, a pożar został ugaszony.

st. sierż. Jan Kucharz

Uratował życie chłopca

31 października – Borowe. Dzielnicowy z KP w Iłowej przemieszczał się radiowozem po miejscowości Borowe, gdy zauważył grupę osób, które machały do niego i wzywały pomocy. Na miejscu policjant ocenił sytuację. Siedmioletni chłopiec zadławił się cukierkiem i przestał oddychać. Mundurowy natychmiast zastosował chwyt Heimlicha powodujący nacisk na przeponę, aby sprężyć powietrze znajdujące się w drogach oddechowych. Dzięki działaniu dzielnicowego cukierek został wypchnięty z tchawicy i chłopiec zaczął oddychać. Na miejsce przyjechało pogotowie ratunkowe. Dziecko zostało zbadane, ale nie było konieczności hospitalizacji. Rodzice przekazali do KP podziękowania za uratowanie syna.

sierż. Emilia Podolak

Uratowała zwierzęta z pożaru

1 listopada – Kazanów-Kolonia. Do dyżurnego KPP w Lubartowie wpłynęło zgłoszenie o pożarze budynku mieszkalnego w Kazanowie-Kolonii. Pierwsza na miejscu była sierż. Emilia Podolak – dzielnicowa z Posterunku Policji w Ostrowie Lubelskim. Z okien domu wydobywał się dym, a istniało podejrzenie, że wewnątrz ktoś może się znajdować. Policjantka weszła do środka przez wybite okno, sprawdziła pomieszczenia i choć nie było tam ludzi, to znalazła zwierzęta pozamykane w klatkach. Wyniosła z zagrożonego domu dwa króliki, świnkę morską, dwa kanarki i chomika. Strażacy opanowali pożar i zapobiegli dalszemu rozprzestrzenieniu się zagrożenia.

sierż. Kamil Ciesielski, st. post. Martyna Gajewska

Pomogli poparzonej dziewczynce

5 listopada – Gorzów Wlkp. Policjanci kontrolowali pojazd, gdy podjechała do nich kobieta z półtorarocznym dzieckiem. Dziewczynka wylała na siebie gorącą zupę i matka wiozła poparzoną córkę do szpitala. Gdy zauważyła policjantów, postanowiła poprosić ich o pomoc. Policjanci szybko ocenili stan poszkodowanego dziecka i udzielili mu pierwszej pomocy przedmedycznej, wykorzystując specjalistyczny opatrunek oparzeniowy – hydrożelowy. Wezwali też pogotowie ratunkowe. Opatrunek złagodził ból, schłodził poparzoną skórę, chroniąc przed dalszymi uszkodzeniami i zanieczyszczeniem. Na miejsce przybyli ratownicy medyczni, którzy przetransportowali dziewczynkę do szpitala.

oprac. Katarzyna Chrzanowska, Krzysztof Chrzanowski