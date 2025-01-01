Pomagamy i chronimy

Nierzadko z narażeniem własnego zdrowia i życia, czasem po służbie, ale zawsze pod presją czasu – funkcjonariusze Policji co dzień pomagają i chronią również tę najważniejszą z wartości, jaką jest ludzkie życie. Oto tylko część takich właśnie interwencji, które polscy policjanci skutecznie przeprowadzili od połowy września do połowy października 2025 r.

sierż. Zuzanna Sadecka, st. post. Michał Borkowski

Uratowali życie 89-latka

18 września – Toruń. Około godz. 15.00 policjanci z ogniwa patrolowo-interwencyjnego komisariatu na toruńskim Śródmieściu patrolowali okolicę. Mundurowi zostali wezwani na interwencję do nieprzytomnego mężczyzny. We wskazanym miejscu leżał starszy człowiek. Początkowo mężczyzna oddychał, jednak jego stan szybko się pogorszył. Sierż . Zuzanna Sadecka bez chwili wahania rozpoczęła masaż serca. W tym samym czasie st . post . Michał Borkowski poinformował dyżurnego o zaistniałej sytuacji i pobiegł do pobliskiej stacji pogotowia ratunkowego, by wezwać pomoc. Po chwili poszkodowany odzyskał oddech. Dzięki skutecznym działaniom policjantki senior odzyskał funkcje życiowe.

mł. asp. Paweł Kogut

Zatrzymał nietrzeźwego na stacji paliw

21 września – Gorzów Wlkp. Policjant Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji w Gorzowie Wlkp. mł. asp . Paweł Kogut w dniu wolnym od służby stał w kolejce do kasy na jednej ze stacji paliw. W pewnym momencie dostrzegł mężczyznę, który mówiąc bardzo niewyraźnie, chciał kupić papierosy. Było od niego czuć silną woń alkoholu. Funkcjonariusz zauważył, że chwilę wcześniej ten mężczyzna przyjechał na stację samochodem. Policjant natychmiast zareagował. Wylegitymował się i przedstawił, a później poinformował o całej sytuacji dyżurnego gorzowskiej policji. Funkcjonariusze będący na służbie szybko przyjechali na miejsce i przebadali 53-latka. Kierowca chevroleta miał blisko półtora promila alkoholu w wydychanym powietrzu.

sierż. szt. Marcin Maliński

Pomógł poszkodowanym w wypadku

28 września – Sadki. Dzielnicowy z Komisariatu Policji Bydgoszcz-Śródmieście sierż . szt . Marcin Maliński, będąc w czasie wolnym od służby, jechał samochodem drogą krajową nr 10. Nagle zauważył przed sobą dwa samochody stojące na poboczu z włączonymi światłami awaryjnymi. Okazało się, że doszło do zdarzenia drogowego. Funkcjonariusz zatrzymał się w bezpiecznym miejscu i pobiegł udzielić pomocy. Poszkodowanym okazał się jeden z kierujących, który został uwięziony w swoim pojeździe. Skarżył się na ból w klatce piersiowej i nodze. Policjant udzielił mu pierwszej pomocy i zadzwonił pod numer alarmowy 112. Do czasu przybycia służb monitorował stan poszkodowanego i udzielał mu wsparcia psychologicznego.

st. post. Natalia Lademann

Odnalazła zaginionego

29 września – Luzino. Policjantka z PP w Luzinie, wracając do domu po zakończonej służbie, usłyszała komunikat o zaginięciu 75-latka, który zmagał się z poważnymi problemami z pamięcią. Senior przez pewien czas przebywał sam w domu, a jego żona po powrocie zorientowała się, że męża nie ma. Kobieta wskazała, że jej mąż może być ubrany w piżamę i kapcie. Już po chwili policjantka dostrzegła idącego poboczem starszego mężczyznę, którego wygląd pasował do opisu zaginionego. Natychmiast zatrzymała się obok i potwierdziła tożsamość seniora. Powiadomiła dyżurnego KPP w Wejherowie. Następnie bezpiecznie zawiozła mężczyznę do domu, gdzie przekazała go pod opiekę żony.

st. post. Jakub Troszok

Pomógł kobiecie, która straciła przytomność

30 września 2025 r. Około godziny 15.00 st. post. Jakub Troszok jechał samochodem aleją Niepodległości w Tychach.

W pewnym momencie zauważył kobietę idącą chodnikiem, której zachowanie wzbudziło niepokój policjanta. Miał wolne, ale zainteresował się stanem kobiety. Podszedł do niej i zaproponował swoją pomoc. Kobieta odpowiedziała, że źle się czuje, ale nie potrzebuje pomocy. Niestety, chwilę później zasłabła i upadła na chodnik. Policjant natychmiast wrócił i udzielił kobiecie pomocy przedmedycznej. Ułożył ją w bezpiecznej pozycji, potem monitorował stan poszkodowanej do przyjazdu zespołu medycznego. Niedługo potem kobieta odzyskała przytomność.

sierż. szt. Krzysztof Strelau, st. post. Nataniel Wójtowicz

Uratowali nieprzytomną kobietę

3 października 2025 r.Dyżurny KPP w Kwidzynie otrzymał zgłoszenie o nieprzytomnej kobiecie leżącej na chodniku. Do zdarzenia zostali skierowani sierż. szt. Krzysztof Strelau i st. post. Nataniel Wójtowicz. Świadek zdarzenia rozpoczął resuscytację krążeniowo-oddechową. Policjanci, już na miejscu, zastali kobietę niewykazującą oznak życia. Obok niej znajdowała się trójka małych dzieci. Mundurowi przejęli czynności ratunkowe aż do przybycia zespołu ratowniczego. Po chwili kobieta odzyskała funkcje życiowe, następnie przewieziono ją do szpitala. Policjanci zaopiekowali się trójką dzieci w wieku 6 lat, 1 roku i 2 miesięcy, następnie przekazali je pod opiekę rodziny.

sierż. Kacper Bolda, st. post. Dawid Stefanowski

Ewakuowali mieszkańców płonącego budynku

9 października 2025 r. Około godziny 18.30 dyżurny KPP w Pucku otrzymał zgłoszenie o pożarze mieszkania w jednym z bloków przy ulicy Derdowskiego. Na miejsce zostali skierowani sierż. Kacper Bolda i st. post. Dawid Stefanowski. Policjanci jako pierwsi dotarli pod wskazany adres. Z klatki schodowej wydobywały się kłęby dymu, a jedno z mieszkań płonęło. Mundurowi rozpoczęli ewakuację mieszkańców. Starali się otwierać okna, by przewietrzać klatkę schodową. Z innego zadymionego mieszkania kobieta wołała o pomoc. Policjanci pomogli jej dotrzeć do okna, gdzie byli już strażacy. Wkrótce pożar został opanowany.

asp. Kamil Sowiński

Pomoc w zdarzeniu drogowym

12 października 2025 r. Asp. Kamil Sowiński z KMP w Częstochowie był opiekunem młodzieży uczestniczącej w warsztatach na Zlocie PaTportów w Świdwinie. 12 października w niedzielę wracali drogą Złocieniec – Siecino. W pewnym momencie policjant zauważył samochód, który zjechał z pasa jezdni i wywrócił się na bok. Kierowca autokaru zatrzymał się w bezpiecznym miejscu, a asp. Sowiński udał się do wywróconego pojazdu, by udzielić pomocy poszkodowanym. Ocenił zagrożenie i wraz z innymi osobami pomógł kierującej opuścić samochód oraz udzielił jej pierwszej pomocy.

oprac. Katarzyna Chrzanowska Krzysztof Chrzanowski