W trosce o życie i zdrowie

W tym szczególnym jubileuszowym roku dla kobiet służących w Policji skupiło się wiele wydarzeń i akcji upamiętniających 100-lecie istnienia kobiet w polskiej Policji. Dziś chcielibyśmy wyróżnić inicjatywy skoncentrowane na ratowaniu życia i zdrowia.

Na apel Komendanta Głównego Policji gen. insp. Marka Boronia o honorowe oddawanie krwi we wrześniu br. praktycznie wszystkie jednostki z całego kraju połączyły się we wspólnej idei świętowania 100. rocznicy kobiet w policyjnym mundurze. Przesłaniem akcji były promowanie idei honorowego krwiodawstwa i obchody jubileuszowe, które scaliły tradycję policyjnej służby z ideą niesienia pomocy. Symboliczny gest włączenia się policyjnych krwiodawców do rocznicowej akcji to działania, które realnie wpływają na życie i zdrowie obywateli. Praktycznie we wszystkich garnizonach celem było zebranie 100 litrów krwi. W wielu jednostkach akcje oddawania krwi były połączone z rejestrowaniem się w bazie potencjalnych dawców szpiku kostnego.

Takie inicjatywy to przede wszystkim przykład, że policyjna służba nie ogranicza się tylko do ochrony porządku publicznego, lecz także wiąże się gotowością do działania w imię solidarności i odpowiedzialności społecznej. W Warszawie, w akcji zorganizowanej przez Klub Honorowych Dawców Krwi PCK przy Komendzie Stołecznej Policji, wziął udział I zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Roman Kuster, wieloletni już honorowy krwiodawca, który podkreślił znaczenie tego wydarzenia: – Bardzo dziękuję wszystkim za obecność i zaangażowanie. Dzisiejsza akcja to piękny przykład, jak możemy połączyć świętowanie setnej rocznicy powołania policji kobiecej z realnym wsparciem dla tych, którzy potrzebują pomocy. Te 450 mililitrów krwi, które każdy z dawców oddaje w ciągu zaledwie kilku minut, to gest ogromnej wartości. Gest, który może uratować ludzkie życie. Nasze życie. To właśnie prawdziwa realizacja naszego motta: „Pomagamy i chronimy”.

We wrześniu w wielu miejscach przed jednostkami Policji stanęły we wrześniu krwiobusy, które przyciągały uwagę przechodniów i zachęcały do włączania się w zbiórkę krwi. W Raciborzu do wspólnego oddawania krwi policjanci zaprosili uczniów klas mundurowych z Zespołu Szkół Ekonomicznych oraz Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego.

„Porusz serce”

16 października przypadał Europejski Dzień Przywracania Czynności Serca. Jego celem było podniesienie świadomości na temat zasad udzielania pierwszej pomocy osobom, u których doszło do nagłego zatrzymania krążenia. Wiele jednostek policyjnych, a szczególnie te, w których policyjni ratownicy medyczni są bardzo aktywni i zaangażowani w dzielenie się wiedzą z zakresu pierwszej pomocy, organizowali, również pod hasłem 100 lat kobiet w polskiej Policji, akcje prowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Na naszych łamach nikomu zapewne nie musimy mówić, że natychmiastowe podjęcie RKO zwiększa trzykrotnie szanse na przeżycie, a każda minuta zwłoki w rozpoczęciu resuscytacji zmniejsza tę szansę o około 10 proc. W Dyblinie, Dzierżoniowie, Mrągowie, Myszkowie, Oławie, Pszczynie, Ropience, Sławkowie na Śląsku, Szczecinie, Świdnicy, Ustrzykach Dolnych, Wałbrzychu, Wrocławiu, Zawierciu i w wielu innych jednostkach, sami lub wspólnie z innymi służbami, uczniami, studentami czy seniorami, policjanci brali udział w akcji bicia rekordu w udzielaniu pierwszej pomocy. Zachodniopomorska Policja wykorzystała ten dzień i połączyła przyjemne z pożytecznym.

,,Sto na sto – siła kobiet to życie”

Przez symboliczne 100 minut szczecińskie policjantki i pracownice cywilne, nieprzerwanie, w zmianach po dwie osoby prowadziły pokazową resuscytację krążeniowo-oddechową (RKO), pokazując tym samym siłę, determinację i profesjonalizm kobiet w służbie w ramach ratowania ludzkiego życia.

Europejska Rada Resuscytacji w wytycznych z 2021 r. podaje, że użycie AED przez świadków zdarzenia pozostaje na niskim poziomie i wynosi średnio ok. 28 proc., natomiast w przypadku poszpitalnych zatrzymań krążenia średnio tylko 58 proc. świadków zdarzenia podejmuje podstawowe zabiegi resuscytacyjne.

Policjanci bardzo często podejmują czynności resuscytacyjne w trakcie codziennej służby. Dzieje się to zarówno podczas zdarzeń drogowych, jak i interwencji domowych czy w miejscach publicznych. Przypadki skutecznego udzielenia pomocy i przywrócenia czynności życiowych są regularnie opisywane na oficjalnej stronie internetowej Policji oraz na łamach naszej gazety.

W szczecińskim wydarzeniu wzięło udział blisko 50 kobiet reprezentujących różne jednostki i komórki organizacyjne Policji garnizonu zachodniopomorskiego. Ich zaangażowanie było nie tylko hołdem dla pokoleń kobiet w niebieskim mundurze, lecz także ważnym elementem edukacji społecznej w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

Celem akcji były: uczczenie 100-lecia obecności kobiet w Policji, zwiększenie świadomości społecznej na temat znaczenia szybkiego podjęcia RKO, promocja postawy aktywnej pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia życia, podkreślenie roli policjantek w zapewnianiu bezpieczeństwa oraz w ratowaniu życia ludzkiego. Akcja została zorganizowana dzięki współpracy Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. zachodniopomorskiego oraz Zachodniopomorskiej Grupy Wojewódzkiej IPA w Szczecinie. Honorowy patronat nad akcją objął komendant wojewódzki Policji w Szczecinie nadinsp. Szymon Sędzik. W inauguracji akcji wziął udział I zastępca komendanta wojewódzkiego Policji w Szczecinie insp. Robert Sielski wraz z zastępcą komendanta wojewódzkiego Policji w Szczecinie mł. insp. Przemysławem Kucharskim, mł. insp. Marcinem Przeworskim – naczelnikiem Wydziału Doskonalenia Zawodowego KWP w Szczecinie. W otwarciu uczestniczył również mł. insp. w st. sp. Grzegorz Sudakow – prezes Zachodniopomorskiej Grupy Wojewódzkiej IPA.

Zaangażowanie związków zawodowych policjantów i stowarzyszenia IPA w to przedsięwzięcie było nieocenione – to właśnie dzięki ich logistycznemu wsparciu, organizacyjnemu i promocyjnemu udało się zorganizować wydarzenie, które połączyło wymiar symboliczny, edukacyjny i praktyczny. Każda z pań podczas udziału w akcji mogła liczyć na poczęstunek, a po zakończonych działaniach ratowniczych otrzymała pamiątkowy kubek oraz apteczkę pierwszej pomocy wraz z wyposażeniem.

Pomysłodawcą akcji był nadkom. dr Michał Kurdziel z Wydziału Doskonalenia Zawodowego KWP w Szczecinie, który z wykształcenia jest ratownikiem medycznym oraz instruktorem Polskiej Rady Resuscytacji BLS-AED. Ponadto nad przebiegiem akcji czuwali podkom. Piotr Palicki oraz asp. szt. Grzegorz Nakoneczny, którzy jako członkowie IPA wielokrotnie uczestniczyli w akcjach promujących bezpieczeństwo oraz zasady udzielania pierwszej pomocy.

Wydarzenie „Sto na sto – siła kobiet to życie” było do tej pory największą w Polsce akcją upamiętniającą obchody 100-lecia obecności kobiet w Policji w aspekcie ratownictwa i propagowania zasad udzielania pierwszej pomocy.

A najważniejsze… zdrowym być

Tradycja i pamiętać o przeszłości była dobrą okazją do świętowania i wykorzystania tego czasu również na zadbanie o nas samych. W ramach 100. rocznicy obecności kobiet w Policji w KGP zaplanowano 12 wykładów skierowanych dla policjantek, policjantów i pracowników Policji, pn. „Spotkania z Mistrzami: miniwykłady o maxisprawach na 100-lecie Kobiet w Policji”.

Pierwszy wykład „Zachowaj serce dla siebie i Policji” z okazji Dnia Matki odbył się 26 maja br. Wygłosił go prof. dr hab. n. med. Piotr Szymański, kierownik Centrum Diagnostyki Kardiologicznej i Chorób Rzadkich Układu Sercowo-Naczyniowego z Państwowego Instytutu Medycznego MSWiA. Tego dnia poza wykładem w KGP odbywał się również piknik profilaktyczny.

Tematyka pozostałych wykładów obejmowała profilaktykę nowotworową, otyłość, wpływ stresu na układ pokarmowy, choroby tarczycy, dietetykę. Nie zabrakło też żartobliwych, choć poważnie potraktowanych tytułów wykładów, np. „Jak być piękną i wiecznie młodą w Policji – czy dermatologia estetyczna jest konieczna” czy „Kobieta, żona, matka, policjantka”. Zadbano także o panów – część profilaktycznych tematów dotyczyła również ich.

Kulturę zdrowia z okazji kobiecego jubileuszu promowali też funkcjonariusze z KWP w Bydgoszczy, organizując festyn prozdrowotny w Hali Sportowo-Widowiskowej „Immobile Łuczniczka”. Na uczestniczki i gości czekały krwiobus, mammobus, indywidualne konsultacje z lekarzami ze Szpitala Uniwersyteckiego nr 2, badania oraz spotkania z fizjoterapeutami. Można było także pokonać minitor Ninja Warrior czy wziąć udział w zajęciach sprawnościowych z kontrterrorystami.

Policja dolnośląska z kolei zorganizowała z okazji rocznicy spotkanie „100 lat – 100 powodów, by zadbać o siebie”. Oprócz biegu przełajowego IPAPOLRUN 2025 – edycji specjalnie przygotowanej z myślą o kobietach, panie mogły zadbać o swoją urodę, zdrowie fizyczne i psychiczne, podszkolić się z umiejętności jazdy samochodem w trudnych warunkach, zrelaksować się na zajęciach z jogi i samoobrony, a także oddać krew i zapisać się do bazy dawców szpiku kostnego.

Wszystkie te akcje budują więzi, zarówno te wewnątrzśrodowiskowe, jak i zewnętrzne, pozwalają być bliżej ludzi i wspólnie o siebie zadbać. Jubileusze są często dobrym punktem wyjścia i elementem scalającym takie inicjatywy. Jednak za każdą z tych akcji stoją ludzie, zapaleńcy, którym się chce coś zrobić dla innych, poświęcić swój czas i energię na przygotowanie tych wydarzeń. A za nimi stoją przełożeni, którzy mając zaufanie do swoich podwładnych, przychylnością, tworzą przyjazną atmosferę do takich działań. Dzięki temu wszyscy jesteśmy trochę zdrowsi.

oprac. Izabela Pajdała

zdj. IPA Szczecin, AP w Szczytnie