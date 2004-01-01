Transport koni służbowych

Od 3 do 4 września 2025 r. trwało, zorganizowane przez Biuro Prewencji Komendy Głównej Policji, seminarium szkoleniowe dotyczące transportu zwierząt, skierowane do policjantów jeźdźców, którzy w codziennej służbie wykonują czynności w zakresie transportu koni służbowych i ich obsługi w trakcie przewożenia.

Od 3 do 4 września 2025 r. trwało, zorganizowane przez Biuro Prewencji Komendy Głównej Policji, seminarium szkoleniowe dotyczące transportu zwierząt, skierowane do policjantów jeźdźców, którzy w codziennej służbie wykonują czynności w zakresie transportu koni służbowych i ich obsługi w trakcie przewożenia.

Seminarium przeprowadził podmiot zewnętrzny, który posiada upoważnienie właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii do realizacji tego typu szkoleń, a absolwenci szkolenia, po zdanym egzaminie, otrzymali licencję dla kierowców i konwojentów zajmujących się transportem zwierząt.

Konie służbowe, zgodnie z postanowieniami art. 24 pkt 20 ustawy 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2023 r. poz. 1580, z późn. zm.), są zaliczane do grupy „zwierząt wy-korzystywanych do celów specjalnych”, a ich transport nie jest wykonywany w celach zarobkowych. Są natomiast zwierzętami: „których profesjonalna tresura oraz używanie odbywa się na podstawie odrębnych przepisów (…)”.

Dla policjantów jeźdźców jest ważne, by jak najbardziej kompleksowo zadbać o komfort, kondycję i bezpieczeństwo swoich czterokopytnych partnerów podczas transportu. Prezentowane treści z zakresu psychologii zwierząt, regulacji prawnych, wymagań w stosunku do pojazdów, załadunku i opieki nad zwierzętami podczas postoju, a przede wszystkim zapewnienia dobrostanu podczas po-dróży spotkały się z dużym zainteresowaniem wśród uczestników. Drugi dzień seminarium w całości poświęcony został praktycznym aspektom wczesnego rozpoznawania stresu u koni, a także sposobów na zapobieganie sytuacjom potencjalnie niebezpiecznym oraz sposobów na łagodzenie niedogodności związanych z podróżą.

Zasady postępowania dotyczące transportu zwierząt kręgowych zostały określone w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1/2005 z 22 grudnia 2004 r. w sprawie ochrony zwierząt podczas transportu i związanych z tym działań oraz zmieniającym dyrektywy 64/432/EWG i 93/119/WE oraz rozporządzenie (WE) nr 1255/97 z 22 grudnia 2004 r. (Dz. Urz. UE L 3 z 5 stycznia 2005 r., s. 1; z 2008 r. nr 73, poz. 35; z 2017 r. nr 226, poz. 31; nr 95, poz. 1).

Ten akt prawny został zaimplementowany do art. 24 ustawy o ochronie zwierząt i tym samym wprowadzony do polskiego systemu prawnego. Przepisy art. 1 ust. 5 rozporządzenia 1/2005 stanowią, że niniejszego rozporządzenia „nie stosuje się do transportu zwierząt niemającego związku z działalnością gospodarczą oraz do transportu zwierząt bezpośrednio do lub z gabinetów lub klinik weterynaryjnych, odbywającego się z polecenia lekarza weterynarii”. Wspomniany akt prawny określa również wielkość powierzchni ładownej w środku transportu dla poszczególnych gatunków oraz przedziałów wiekowych zwierząt w transporcie drogowym.

