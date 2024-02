Odznaczeni za narażenie życia

Dla policjanta, któremu medal zostanie nadany, przewidziano dodatkowe uhonorowanie przez podwyższenie emerytury o 1 procent podstawy wymiaru oraz możliwość otrzymania nagrody pieniężnej.

Aspirant Piotr Szymański z Wydziału Wywiadowczo-Patrolowego KRP II w Warszawie już w dzieciństwie chciał zostać mundurowym. Najpierw odbył zasadniczą służbę wojskową, podczas której został wysłany na misję pokojową na Wzgórza Golan. Za udział w misji otrzymał medal ONZ „W Służbie Pokoju”. Został też uhonorowany brązowym medalem „Za Zasługi dla Obronności Kraju”. Szymański wstąpił do Policji w 2008 r. i cały czas jest związany z KRP II w Warszawie. Pierwsze kroki stawiał w Ogniwie Patrolowo-Interwencyjnym, potem pracował w Wydziale do spraw Nieletnich i Patologii, a od 2016 r. był zastępcą oficera dyżurnego jednostki. Od roku jest specjalistą w Wydziale Wywiadowczo-Patrolowym. Latem poprzedniego roku uratował dwie osoby z mieszkania zagrożonego pożarem, za co został odznaczony medalem im. podkom. Policji Andrzeja Struja. Był w domu, gdy zauważył ogień na balkonie mieszkania w bloku naprzeciwko. Pobiegł tam, znalazł mieszkanie, z którego wydobywały się kłęby dymu. Wewnątrz odnalazł kobietę. Wyprowadził ją, wrócił do środka i ocucił mężczyznę leżącego na kanapie. Ocenił sytuację i postanowił gasić płomienie wdzierające się do mieszkania. Udało się z pomocą sąsiadów. Był wielokrotnie nagradzany za służbę. Jest honorowym dawcą krwi. Interesuje się historią XX w., kolekcjonuje i odnawia stare meble oraz przedmioty codziennego użytku.

Aspirant Michał Piekarski, zanim wstąpił do Policji, udzielał się w ochotniczej straży pożarnej. W 2005 r. rozpoczął służbę kandydacką w OPP w Warszawie. Następnie pracował w KRP I w Warszawie. Potem pełnił służbę w Stołecznym Stanowisku Kierowania i Wydziale Wywiadowczo-Patrolowym KSP , a w 2019 r. wrócił do KRP I w Warszawie do Wydziału Sztab Policji. Wiosną 2021 r. uratował mężczyznę z płonącego pustostanu. W weekend jechał z rodziną ulicą Okopową w Warszawie. W opuszczonych budynkach, w pobliżu ronda Radosława, zauważył kłęby dymu. Wiedział z doświadczenia, że ktoś może być wewnątrz. Żona powiadomiła służby, a Michał wszedł do środka. Poruszając się na czworakach w gęstym dymie, odnalazł mężczyznę leżącego na materacu. Policjant ocucił go i zaczął wyprowadzać na zewnątrz. Mężczyzna był osłabiony i podtruty dymem, dlatego miał problem z poruszaniem się. Po chwili wydostali się z zadymionego budynku. Służby, które dotarły na miejsce, zajęły się gaszeniem ognia i poszkodowanym. Za tę akcję asp. Michał Piekarski został odznaczony medalem im. podkom. Policji Andrzeja Struja. Policjant szczególnie wspomina interwencje z udziałem dzieci, którymi starał się opiekować i im pomagać. Odwiedza dzieci w przedszkolach, w których organizuje pokazy i prowadzi profilaktyczne zajęcia. Michał Piekarski jest honorowym dawcą krwi.

Krzysztof Chrzanowski