Pomagamy i chronimy

sierż. Przemysław Budzyński, st. post. Daniel Płoch
Trzylatek na parapecie, nietrzeźwa matka
16 czerwca – Strzegom. Dyżurny z Komisariatu Policji w Strzegomiu odebrał zgłoszenie o dziecku stojącym na parapecie okna, na drugim piętrze jednego z budynków wielorodzinnych w mieście. Na miejsce zostali skierowani sierż. Przemysław Budzyński i st. post. Daniel Płoch. Policjanci wytypowali mieszkanie, w którego oknie stało dziecko, i udali się na drugie piętro. Musieli staranować drzwi do mieszkania, po czym uratowali trzylatka. Okazało się, że w lokalu było jeszcze starsze dziecko oraz będąca pod wpływem alkoholu matka, która powinna się nimi opiekować. Dzieci przekazano pod opiekę babci, a nietrzeźwa kobieta została zatrzymana.
sierż. szt.Anna Bandosz, sierż. szt. Patryk Gajewski
Zasłabł za kierownicą. Policjanci ruszyli z pomocą
17 czerwca – Brzoza. Około godz. 16.00 żnińscy funkcjonariusze sierż. szt. Patryk Gajewski i sierż. szt. Anna Bandosz wracali drogą S-10 ze szkolenia zawodowego. Nagle na trasie utworzył się korek. Mundurowi zauważyli, że kierowcy z dwóch pojazdów podbiegają do stojącego na lewym pasie bmw. Widząc to, natychmiast włączyli sygnały i podjechali na miejsce. Kierowca bmw był nieprzytomny, dlatego mundurowi wraz ze świadkami przenieśli mężczyznę w bezpieczne miejsce i udzielili mu pierwszej pomocy. Jeden z przechodniów zadzwonił po karetkę. W tym czasie mężczyzna odzyskał przytomność, jednak kontakt z nim był utrudniony. Zespół ratownictwa medycznego zabrał poszkodowanego do szpitala.
kom. Maciej Matuszewski
Obezwładnił złodzieja z paralizatorem
24 czerwca – Zielona Góra. Kom. Maciej Matuszewski z Wydziału Prewencji KMP w Zielonej Górze tego dnia był w czasie wolnym od służby i wybrał się z rodziną na zakupy. W pewnym momencie podbiegła do niego pracownica sklepu, prosząc o pomoc. Na parkingu przed marketem pracownik ochrony próbował zatrzymać mężczyznę, który ukradł towar ze sklepu. Mundurowy natychmiast wybiegł przed budynek i tam się zorientował, że napastnik ma paralizator i poraził nim ochroniarza. Ruszył w kierunku złodzieja i go obezwładnił. Świadek zdarzenia podbiegł pomóc policjantowi i gdy na miejsce przyjechali funkcjonariusze, okazało się, że zatrzymany jest im znany i był karany za podobne przestępstwa.
sierż. szt. Marcin Kempa
Eskortował samochód do szpitala
26 czerwca – Radomsko. Około 9.30 do dzielnicowego z KPP w Radomsku podbiegł roztrzęsiony kierowca osobówki, który poprosił o pomoc w szybkim dotarciu do szpitala. W samochodzie siedziała jego żona, która prawdopodobnie doznała udaru. Mundurowy, wiedząc, że liczy się czas, a kobieta potrzebuje pilnej pomocy, podjął decyzję o eskorcie małżeństwa do placówki medycznej oddalonej o siedem kilometrów. Policjant natychmiast poinformował dyżurnego o sytuacji i poprosił o pilne skontaktowanie się ze Szpitalnym Oddziałem Ratunkowym w Radomsku. Ze względu na wczesną porę natężenie ruchu na drodze było duże, jednak udało się szybko dotrzeć na miejsce, gdzie medycy od razu zaopiekowali się 44-latką i udzielili jej niezbędnej pomocy.
podkom. Dawid Jakubowicz
Po pieszym pościgu zatrzymał złodzieja
26 czerwca – Sulechów. Podkom. Dawid Jakubowicz z Komisariatu Policji w Sulechowie w czasie wolnym od służby wchodził do jednego z marketów w Sulechowie. Nagle usłyszał krzyk pracownika ochrony: „Złodziej ucieka!”. Funkcjonariusz, gdy tylko zauważył biegnącego mężczyznę, ruszył w pościg, krzycząc, że jest poli-cjantem, i nakazując mu natychmiast się zatrzymać. Mimo to mężczyzna nie reagował i kontynuował ucieczkę. Mundurowy ruszył za nim w pościg i po chwili go zatrzymał. W tym samym czasie na miejsce dotarł umundurowany patrol. Zatrzymany 25-latek zachowywał się agresywnie. Był poszukiwany, a towar, który ukradł, został uszkodzony i nie mógł wrócić na półkę.
mł. asp. Joanna Gosławska
Chciała zrobić zakupy – zatrzymała kierowcę
27 czerwca – Łódź. Policjantka z Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Łodzi mł. asp. Joanna Gosławska, będąc poza służbą, wybrała się na zakupy. Gdy zaparkowała samochód przed sklepem, jej uwagę przykuł mężczyzna, który po wyjściu z samochodu szedł chwiejnym krokiem. Mężczyzna mówił niewyraźnie i jego zachowanie wskazywało, że może być pod wpływem alkoholu. Policjantka uniemożliwiła mu picie kupionego piwa i wezwała patrol. Funkcjonariusze będący na służbie potwierdzili przypuszczenia policjantki. Pięćdziesięciosześciolatek miał ponad dwa promile alkoholu w organizmie. Jego pojazd został tymczasowo zajęty, prawo jazdy zatrzymane, a on sam usłyszy zarzut kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości.
mł. asp. Konrad Staniszewski
Uratował życie nieprzytomnej kobiety
27 czerwca – Strzelce Krajeńskie. Strzeleccy policjanci otrzymali zgłoszenie o nieprzytomnej kobiecie, którą członkowie rodziny znaleźli w jej mieszkaniu. Pierwszy na interwencję przybył dzielnicowy z Komendy Powiatowej Policji w Strzelcach Krajeńskich mł. asp. Konrad Staniszewski. Policjant wielokrotnie uczestniczył w akcjach ratowniczych. Doświadczony funkcjonariusz szybko zorientował się w sytuacji i ocenił funkcje życiowe poszkodowanej, która traciła oddech. Asp. Staniszewski przystąpił do resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Po chwili nieprzytomna odzyskała oddech, po czym została ułożona w pozycji bezpiecznej. Niedługo później kobieta trafiła pod opiekę ratowników medycznych.
post Paweł Iwanisk, post. Emanuel Mutka
Uratowali mężczyznę leżącego na skrzyżowaniu
10 lipca – Koszalin. Post. Paweł Iwanisk z OPP w Szczecinie jechał na szkolenie zawodowe do Mielna, gdy na jednym ze skrzyżowań w Koszalinie zauważył leżącego mężczyznę. Okazało się, że ten nie oddycha i nie reaguje na bodźce. Policjant przystąpił do resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Polecił świadkom powiadomić służby ratownicze i zadzwonił do kolegi z jednostki post. Emanuela Mutki, który też był w drodze na to samo szkolenie. Obaj funkcjonariusze prowadzili na zmianę uciski klatki piersiowej poszkodowanego. Do akcji dołączył kierowca autobusu miejskiego, przekazując AED, a potem ratownicy medyczni. Wspólna walka o życie mężczyzny zakończyła się sukcesem.
oprac. Katarzyna Chrzanowska, Krzysztof Chrzanowski