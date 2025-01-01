Pomagamy i chronimy

Nierzadko z narażeniem własnego zdrowia i życia, czasem po służbie, ale zawsze pod presją czasu – funkcjonariusze Policji co dzień pomagają i chronią również tę najważniejszą z wartości, jaką jest ludzkie życie. Oto tylko część takich właśnie interwencji, które polscy policjanci skutecznie przeprowadzili od połowy czerwca do połowy lipca 2025 r.

sierż. Przemysław Budzyński, st. post. Daniel Płoch

Trzylatek na parapecie, nietrzeźwa matka

16 czerwca – Strzegom. Dyżurny z Komisariatu Policji w Strzegomiu odebrał zgłoszenie o dziecku stojącym na parapecie okna, na drugim piętrze jednego z budynków wielorodzinnych w mieście. Na miejsce zostali skierowani sierż. Przemysław Budzyński i st. post. Daniel Płoch. Policjanci wytypowali mieszkanie, w którego oknie stało dziecko, i udali się na drugie piętro. Musieli staranować drzwi do mieszkania, po czym uratowali trzylatka. Okazało się, że w lokalu było jeszcze starsze dziecko oraz będąca pod wpływem alkoholu matka, która powinna się nimi opiekować. Dzieci przekazano pod opiekę babci, a nietrzeźwa kobieta została zatrzymana.

sierż. szt.Anna Bandosz, sierż. szt. Patryk Gajewski

Zasłabł za kierownicą. Policjanci ruszyli z pomocą

17 czerwca – Brzoza. Około godz. 16.00 żnińscy funkcjonariusze sierż. szt. Patryk Gajewski i sierż. szt. Anna Bandosz wracali drogą S-10 ze szkolenia zawodowego. Nagle na trasie utworzył się korek. Mundurowi zauważyli, że kierowcy z dwóch pojazdów podbiegają do stojącego na lewym pasie bmw. Widząc to, natychmiast włączyli sygnały i podjechali na miejsce. Kierowca bmw był nieprzytomny, dlatego mundurowi wraz ze świadkami przenieśli mężczyznę w bezpieczne miejsce i udzielili mu pierwszej pomocy. Jeden z przechodniów zadzwonił po karetkę. W tym czasie mężczyzna odzyskał przytomność, jednak kontakt z nim był utrudniony. Zespół ratownictwa medycznego zabrał poszkodowanego do szpitala.

kom. Maciej Matuszewski

Obezwładnił złodzieja z paralizatorem

24 czerwca – Zielona Góra. Kom. Maciej Matuszewski z Wydziału Prewencji KMP w Zielonej Górze tego dnia był w czasie wolnym od służby i wybrał się z rodziną na zakupy. W pewnym momencie podbiegła do niego pracownica sklepu, prosząc o pomoc. Na parkingu przed marketem pracownik ochrony próbował zatrzymać mężczyznę, który ukradł towar ze sklepu. Mundurowy natychmiast wybiegł przed budynek i tam się zorientował, że napastnik ma paralizator i poraził nim ochroniarza. Ruszył w kierunku złodzieja i go obezwładnił. Świadek zdarzenia podbiegł pomóc policjantowi i gdy na miejsce przyjechali funkcjonariusze, okazało się, że zatrzymany jest im znany i był karany za podobne przestępstwa.

sierż. szt. Marcin Kempa

Eskortował samochód do szpitala

26 czerwca – Radomsko. Około 9.30 do dzielnicowego z KPP w Radomsku podbiegł roztrzęsiony kierowca osobówki, który poprosił o pomoc w szybkim dotarciu do szpitala. W samochodzie siedziała jego żona, która prawdopodobnie doznała udaru. Mundurowy, wiedząc, że liczy się czas, a kobieta potrzebuje pilnej pomocy, podjął decyzję o eskorcie małżeństwa do placówki medycznej oddalonej o siedem kilometrów. Policjant natychmiast poinformował dyżurnego o sytuacji i poprosił o pilne skontaktowanie się ze Szpitalnym Oddziałem Ratunkowym w Radomsku. Ze względu na wczesną porę natężenie ruchu na drodze było duże, jednak udało się szybko dotrzeć na miejsce, gdzie medycy od razu zaopiekowali się 44-latką i udzielili jej niezbędnej pomocy.

podkom. Dawid Jakubowicz

Po pieszym pościgu zatrzymał złodzieja

26 czerwca – Sulechów. Podkom. Dawid Jakubowicz z Komisariatu Policji w Sulechowie w czasie wolnym od służby wchodził do jednego z marketów w Sulechowie. Nagle usłyszał krzyk pracownika ochrony: „Złodziej ucieka!”. Funkcjonariusz, gdy tylko zauważył biegnącego mężczyznę, ruszył w pościg, krzycząc, że jest poli-cjantem, i nakazując mu natychmiast się zatrzymać. Mimo to mężczyzna nie reagował i kontynuował ucieczkę. Mundurowy ruszył za nim w pościg i po chwili go zatrzymał. W tym samym czasie na miejsce dotarł umundurowany patrol. Zatrzymany 25-latek zachowywał się agresywnie. Był poszukiwany, a towar, który ukradł, został uszkodzony i nie mógł wrócić na półkę.

mł. asp. Joanna Gosławska

Chciała zrobić zakupy – zatrzymała kierowcę

27 czerwca – Łódź. Policjantka z Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Łodzi mł. asp. Joanna Gosławska, będąc poza służbą, wybrała się na zakupy. Gdy zaparkowała samochód przed sklepem, jej uwagę przykuł mężczyzna, który po wyjściu z samochodu szedł chwiejnym krokiem. Mężczyzna mówił niewyraźnie i jego zachowanie wskazywało, że może być pod wpływem alkoholu. Policjantka uniemożliwiła mu picie kupionego piwa i wezwała patrol. Funkcjonariusze będący na służbie potwierdzili przypuszczenia policjantki. Pięćdziesięciosześciolatek miał ponad dwa promile alkoholu w organizmie. Jego pojazd został tymczasowo zajęty, prawo jazdy zatrzymane, a on sam usłyszy zarzut kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości.

mł. asp. Konrad Staniszewski

Uratował życie nieprzytomnej kobiety

27 czerwca – Strzelce Krajeńskie. Strzeleccy policjanci otrzymali zgłoszenie o nieprzytomnej kobiecie, którą członkowie rodziny znaleźli w jej mieszkaniu. Pierwszy na interwencję przybył dzielnicowy z Komendy Powiatowej Policji w Strzelcach Krajeńskich mł. asp. Konrad Staniszewski. Policjant wielokrotnie uczestniczył w akcjach ratowniczych. Doświadczony funkcjonariusz szybko zorientował się w sytuacji i ocenił funkcje życiowe poszkodowanej, która traciła oddech. Asp. Staniszewski przystąpił do resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Po chwili nieprzytomna odzyskała oddech, po czym została ułożona w pozycji bezpiecznej. Niedługo później kobieta trafiła pod opiekę ratowników medycznych.

post Paweł Iwanisk, post. Emanuel Mutka

Uratowali mężczyznę leżącego na skrzyżowaniu

10 lipca – Koszalin. Post. Paweł Iwanisk z OPP w Szczecinie jechał na szkolenie zawodowe do Mielna, gdy na jednym ze skrzyżowań w Koszalinie zauważył leżącego mężczyznę. Okazało się, że ten nie oddycha i nie reaguje na bodźce. Policjant przystąpił do resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Polecił świadkom powiadomić służby ratownicze i zadzwonił do kolegi z jednostki post. Emanuela Mutki, który też był w drodze na to samo szkolenie. Obaj funkcjonariusze prowadzili na zmianę uciski klatki piersiowej poszkodowanego. Do akcji dołączył kierowca autobusu miejskiego, przekazując AED, a potem ratownicy medyczni. Wspólna walka o życie mężczyzny zakończyła się sukcesem.

oprac. Katarzyna Chrzanowska, Krzysztof Chrzanowski